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Murió Carlos Clerici, la histórica voz de Luchemos por la Vida, a los 62 años

El periodista, locutor y docente falleció tras una extensa carrera en los medios. Su voz acompañó durante décadas las campañas de concientización vial que marcaron a varias generaciones. Leé los detalles en la nota.

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Este martes, la radiofonía nacional despide a Carlos Clerici, quien falleció a los 62 años. El periodista, locutor y docente dejó una extensa trayectoria en medios, aunque su voz quedó grabada en la memoria por las campañas de Luchemos por la Vida.

La noticia fue confirmada por su familia y por Eco Medios AM 1220, emisora en la que durante más de 15 años estuvo al frente de "La Otra Agenda". A lo largo de su carrera también pasó por distintas radios y combinó la conducción con proyectos culturales, comunicación institucional y formación profesional.

Uno de los capítulos más importantes de su recorrido estuvo ligado a la literatura. Fue parte de "Leer es un Placer", junto a Natu Poblet, y entre 1995 y 2017 condujo el espacio en Radio Nacional AM 870. Más adelante estuvo al frente de "El placer de leerte", en Radio de la Ciudad AM 1110.

Clerici también se dedicó a la docencia y a la capacitación. Dio clases en instituciones vinculadas al Instituto Universitario River Plate y se desempeñó como capacitador en media training, además de trabajar como asesor de prensa y comunicación. Su formación incluyó el título de locutor nacional obtenido en el ISER.

La familia de&nbsp;Carlos Clerici confirmó su fallecimiento. (Foto: Instagram).
La familia de Carlos Clerici confirmó su fallecimiento. (Foto: Instagram).

Pero para muchos argentinos, su voz quedó asociada especialmente a Luchemos por la Vida. Desde 1991 participó de las campañas de concientización vial de la asociación y durante 35 años puso su voz en mensajes que se volvieron reconocibles para varias generaciones. A fines de 2025, la entidad lo homenajeó con un video que reunió algunas de sus intervenciones más recordadas.

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