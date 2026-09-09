Murió Chiche Gelblung a los 82 años: los emotivos mensajes de los famosos para despedirlo

El periodista Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles, a los 82 años, en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. El histórico conductor de Crónica TV había sido ingresado al centro médico por dificultades respiratorias. La noticia generó una fuerte repercusión y rápidamente llegaron los mensajes de despedida de figuras del periodismo, la política y la farándula argentina.

Entre quienes expresaron su dolor estuvo Mauricio Macri, quien recordó los distintos momentos en los que compartió espacios con el periodista: "Chiche Gelblung marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino. Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente. Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos a extrañar. Le mando un beso enorme a su mujer, a sus hijos y a toda la familia".

Jorge Rial también reaccionó ante la noticia y destacó la importancia de su colega dentro del oficio: "Se fue un verdadero maestro del periodismo. Fuimos compañeros en radio y también competimos en televisión. Un animal de este oficio. Creativo, audaz e imparable. La leyenda dice que es el autor de la frase 'Que la verdad no te tape una noticia'. No sé si es cierto, pero podría ser de él perfectamente. Un cabrón muy querible. Hasta siempre, Chiche."

Por su parte, el Dr. Alberto Cormillot compartió un recuerdo cargado de afecto: "Se va un querido amigo. Fueron muchos años de encuentros, charlas y entrevistas. El recuerdo de una persona única, que dejó una marca profunda en el periodismo argentino. Un abrazo enorme a su familia y a todos los que lo quisieron. Querido Chiche, que en paz descanses".

Jonatan Viale, hijo de Mauro Viale, también utilizó sus redes para despedirlo y vinculó su figura con la de su padre: "Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida. Ya sabes lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir. Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión, obvio. Descansá, Chiche. Aunque, conociéndolos a los dos, cuesta imaginar que allá arriba vayan a descansar demasiado".

Florencia de la V fue una de las primeras figuras en reaccionar. A través de su cuenta en X, expresó: "Se fue Chiche Gelblung. Y con el una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina. Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar. Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros. Que descanses en paz, querido Chiche".

Otro de los mensajes que generó repercusión fue el de Rodrigo Lussich, quien compartió una extensa reflexión sobre su vínculo profesional y personal con Gelblung: "Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos".

Fabián Doman, en tanto, puso el foco en la influencia que tuvo Gelblung sobre las nuevas generaciones: "Se fue uno de los más grandes periodistas y sobre todo maestro de la profesión. Muchos hemos tenido la suerte de trabajar con él y de aprender de alguien que cambió el oficio. Todo lo que él hacia hace 30 años y por lo que fue criticado hoy ha sido copiado e imitado. En lo personal me ayudó, me guió y me enseñó. Y le estaré eternamente agradecido. Chiche, hasta siempre".

Luis Novaresio también se refirió a la partida del histórico comunicador y resaltó su particular estilo frente a los medios: "Es un día triste, ha fallecido ´Chiche´ Gelblung. Probablemente el último monarca de una dinastía de un modo de hacer periodismo. Estaría enojado si estuviese escuchando esto que estoy diciendo, diría ´Arrancá el programa, empezá con los temas´. Tuve la suerte de conocerlo, es... cuesta usar el tiempo pasado. Era una persona sumamente original".

Diego Leuco, por último, recordó el impacto que Gelblung tuvo en las discusiones sobre los límites de la profesión: "Despertaba debates sobre la ética periodística y los límites del periodismo que después se discutían en los grandes foros. Siempre tenía una explicación pintoresca, bizarra, cruzando los límites. Tenía una frase muy famosa: ´Que la verdad no te arruine una buena historia´".