Murió Eugenio Zanetti, el artista que ganó un Oscar y dejó una frase que resume su vida: "El hombre que habita muchos mundos..."

El mundo del arte argentino e internacional despide a Eugenio Zanetti, el creador cordobés que ganó un Oscar en Hollywood y brilló en el teatro, el cine y la pintura. El artista, nacido en Córdoba el 19 de octubre de 1946, murió a los 79 años y dejó atrás una carrera de más de cinco décadas que trascendió fronteras y géneros, con un sello visual inconfundible que lo convirtió en una figura central de la cultura.

Zanetti se formó en arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, pero muy pronto cambió los planos por los sets. Sus primeros pasos en el cine los dio en Italia, donde participó en el rodaje de Medea (1969), bajo la dirección de Pier Paolo Pasolini. Esa experiencia marcó el rumbo de un artista que después trabajaría tanto en el teatro independiente como en el comercial, y que dejaría su huella en películas argentinas emblemáticas como El poder de las tinieblas (1979) y Los pasajeros del jardín (1982).

En el teatro, Zanetti fue responsable de puestas memorables en escenarios como el Teatro Colón. Participó en obras como "El zoo de cristal", "Están tocando nuestra canción", "Corazón de titanio", "Ver y No Ver", "Locas por el biógrafo", "Farsa del corazón" y "Filomena Marturano", entre muchas otras. Además, expuso su obra pictórica en Argentina, México, Estados Unidos y España, una faceta que cultivó durante toda su vida y que retomó con fuerza en sus últimos años.

El salto a Hollywood y la consagración con el Oscar

En la década del 80, Zanetti se radicó en Estados Unidos y construyó una carrera internacional como director de arte y diseñador de producción en grandes producciones de Hollywood. Trabajó en títulos como "Línea mortal" (Flatliners, 1990), "El último gran héroe" (Last Action Hero, 1993), "Zapata, el sueño del héroe" (2004) y "Encontrarás dragones" (2011).

Su consagración llegó en 1995, cuando ganó el Premio Oscar a la Mejor Dirección de Arte/Diseño de Producción por su trabajo en Restauración (Restoration, de Michael Hoffman). En 2000 volvió a ser nominado por Más allá de los sueños (What Dreams May Come, 1998), donde desplegó un universo visual único que quedó en la memoria de los cinéfilos. En 2014, Zanetti escribió y dirigió Amapola, un largometraje que reunió sus facetas de autor, director y diseñador visual, y reafirmó su pasión por el cine y la narrativa dramática.

Premios, distinciones y el regreso a Córdoba

A lo largo de más de cinco décadas, Zanetti recibió numerosos reconocimientos: el Premio Oscar y la nominación posterior, los premios María Guerrero, Trinidad Guevara y Estrella de Mar en teatro, y el Cóndor de Plata Especial del Bicentenario en cine, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. También fue distinguido con Doctorados Honoris Causa por la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad de Palermo y la ESERP de España, y declarado Ciudadano Ilustre en Buenos Aires, Córdoba y Los Ángeles.

Pese a su trayectoria internacional, Zanetti mantuvo siempre el vínculo con la Argentina. En sus últimos años, regresó a Córdoba para dedicarse a la pintura y fue homenajeado con la muestra retrospectiva "Eugenio Zanetti: el hombre que habita muchos mundos" en el Museo Francisco Tamburini. Esa frase, que tituló la exposición, funciona casi como un resumen perfecto de su vida: la de un artista que nunca se encasilló en un solo lenguaje y que supo moverse con la misma soltura en un set de Hollywood, en un escenario del Colón o frente a un caballete.