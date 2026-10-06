Murió Gustavo Pláate, reconocido músico y compositor, a los 61 años
El artista falleció tras una extensa trayectoria que incluyó escenarios, orquestas y aulas, además de una particular búsqueda que unió el violonchelo con la tecnología. Leé los detalles, en la nota.
El mundo artístico argentino está de luto tras la muerte de Gustavo Pláate a los 61 años. El músico, docente y compositor falleció el viernes 2 de octubre y dejó una extensa trayectoria vinculada a la escena tucumana. Durante cinco décadas se desempeñó como violonchelista, pianista, arreglador, director y formador. La despedida se realizó el sábado 3 de octubre en una sala velatoria de San Miguel de Tucumán.
Nacido en 1965, Pláate comenzó a estudiar piano y composición durante su infancia junto a su padre, Alfredo, también músico y docente. A los 10 años ya lo reemplazaba en algunas presentaciones. Más adelante se formó como violonchelista en el Conservatorio Provincial de Música de Tucumán y viajó a Portugal y España para perfeccionarse. Como solista obtuvo reconocimientos en distintos certámenes internacionales, entre ellos el concurso de Costa do Estoril de 1994.
A lo largo de su carrera integró importantes formaciones de la provincia, como la Orquesta Juvenil de la UNT, la Orquesta Estable y la Banda Sinfónica. También fue parte durante unos 32 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. Su recorrido atravesó la música académica y popular, con trabajos vinculados al tango, el repertorio de Astor Piazzolla, el jazz y el rock.
Como compositor creó conciertos para cello, piano y orquesta, además de obras como "Fuga malámbrica", "Rúcula" y la "Obertura del Bicentenario 1816-2016". Su inquietud también lo llevó a experimentar con herramientas digitales y audio-MIDI. De esa búsqueda nació Cellotronic, proyecto que combinó el sonido del violonchelo con recursos electrónicos. En paralelo, desarrolló una extensa tarea docente en el Instituto Superior de Música de la UNT y con alumnos particulares.
La música también atravesó a su familia. Sus hijos Lissel, Ruth, Camila y Santiago desarrollaron distintos recorridos ligados al arte, y Gustavo acompañó algunos de sus proyectos como instrumentista. Tras conocerse su muerte, el Instituto Nacional de la Música expresó sus condolencias y destacó su aporte a la música argentina. Su legado quedó en sus obras, las orquestas que integró, sus alumnos y las nuevas generaciones de artistas que acompañó.