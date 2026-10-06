Murió Gustavo Pláate, reconocido músico y compositor, a los 61 años

El mundo artístico argentino está de luto tras la muerte de Gustavo Pláate a los 61 años. El músico, docente y compositor falleció el viernes 2 de octubre y dejó una extensa trayectoria vinculada a la escena tucumana. Durante cinco décadas se desempeñó como violonchelista, pianista, arreglador, director y formador. La despedida se realizó el sábado 3 de octubre en una sala velatoria de San Miguel de Tucumán.

Nacido en 1965, Pláate comenzó a estudiar piano y composición durante su infancia junto a su padre, Alfredo, también músico y docente. A los 10 años ya lo reemplazaba en algunas presentaciones. Más adelante se formó como violonchelista en el Conservatorio Provincial de Música de Tucumán y viajó a Portugal y España para perfeccionarse. Como solista obtuvo reconocimientos en distintos certámenes internacionales, entre ellos el concurso de Costa do Estoril de 1994.

A lo largo de su carrera integró importantes formaciones de la provincia, como la Orquesta Juvenil de la UNT, la Orquesta Estable y la Banda Sinfónica. También fue parte durante unos 32 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. Su recorrido atravesó la música académica y popular, con trabajos vinculados al tango, el repertorio de Astor Piazzolla, el jazz y el rock.

Como compositor creó conciertos para cello, piano y orquesta, además de obras como "Fuga malámbrica", "Rúcula" y la "Obertura del Bicentenario 1816-2016". Su inquietud también lo llevó a experimentar con herramientas digitales y audio-MIDI. De esa búsqueda nació Cellotronic, proyecto que combinó el sonido del violonchelo con recursos electrónicos. En paralelo, desarrolló una extensa tarea docente en el Instituto Superior de Música de la UNT y con alumnos particulares.

La música también atravesó a su familia. Sus hijos Lissel, Ruth, Camila y Santiago desarrollaron distintos recorridos ligados al arte, y Gustavo acompañó algunos de sus proyectos como instrumentista. Tras conocerse su muerte, el Instituto Nacional de la Música expresó sus condolencias y destacó su aporte a la música argentina. Su legado quedó en sus obras, las orquestas que integró, sus alumnos y las nuevas generaciones de artistas que acompañó.