Murió Oscar "Negro" González Oro, una voz emblemática de la radio argentina

Oscar "Negro" Gonzalez Oro, una de las voces que marcó a la radiofonía argentina, murió a los 74 años.

El conductor y periodista estaba radicado en Punta del Este desde hace un tiempo.

González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951. De chico se mudó con su familia a Buenos Aires. De joven soñaba con ser cantante o concertista de piano, y su primer contacto con un micrófono fue casi por casualidad, un verano en que lo invitaron a pasar música en Radio de Cuyo, en su provincia natal. Antes de dedicarse por completo a los medios, había probado suerte estudiando Abogacía y Psicología, y trabajando en los negocios familiares.

Casi cuatro décadas de radio

Su vínculo con la radio comenzó en Radio Rivadavia, emisora a la que definió como un lugar especial en su carrera y a la que volvería a integrar años más tarde. Con el tiempo se convirtió en una de las voces más reconocidas del dial, hasta alcanzar su mayor popularidad en Radio 10, donde condujo durante 15 años El oro y el moro, programa que fue líder de audiencia durante una década y llegó a reunir a alrededor de un millón y medio de oyentes cada mañana en todo el país. Su muletilla "¡Dale gas!" se convirtió en una marca registrada.

También en televisión

La popularidad ganada en la radio lo llevó también a la pantalla chica. Formó parte de la histórica mesa de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich, condujo Cotidiano en Canal 9 junto a Beto Casella y Baby Etchecopar, y estuvo al frente de ciclos como Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su última participación televisiva fue una breve conducción en Nosotros a la mañana, por El Trece. En 2009 publicó el libro Radiografía de mi país.

Vida personal

González Oro se casó en su juventud con Estela, con quien tuvo a su hijo Agustín; la pareja se separó poco después. También crio como propio a Pablo, hijo de su hermano Armando. En 2016 hizo pública su relación con el periodista uruguayo "Tato" Cabrera. Se había instalado en Punta del Este en agosto de 2020, en plena pandemia.