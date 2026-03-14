Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead, a los 64 años

El mundo del rock y el heavy metal está de luto por la muerte de Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años. El histórico músico falleció en las últimas horas y la noticia fue confirmada por sus hijos a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

El anuncio fue realizado por Todd, Dane y Tyla Campbell mediante un comunicado en Facebook, donde expresaron el profundo dolor de la familia por la pérdida. Allí revelaron que el artista atravesaba un delicado momento de salud tras una intervención quirúrgica compleja.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, que murió en paz anoche tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación importante", señalaron sus hijos en el texto.

En el mismo mensaje también recordaron el costado más íntimo del guitarrista, más allá de los escenarios. "Phil fue un esposo entregado, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido con cariño como ‘Bampi'. Era profundamente querido por todos los que lo conocieron y se le echará muchísimo de menos".

El emotivo posteo de los hijos de Phil Campbell. (Foto: Facebook).

Campbell fue integrante de Motörhead entre 1984 y 2015 y durante dos décadas se desempeñó como el único guitarrista de la banda liderada por Lemmy Kilmister. Su talento quedó registrado en discos emblemáticos como "Orgasmatron", "1916" y "Bastards", trabajos que marcaron a varias generaciones de fanáticos del heavy metal.

Tras la muerte de Lemmy en 2015, el grupo llegó a su final definitivo, pero el músico continuó su camino con Phil Campbell And The Bastard Sons y mantuvo vivo el legado del histórico trío. Su partida deja un vacío enorme en la escena del rock y un legado musical que seguirá resonando entre los seguidores de Motörhead.



