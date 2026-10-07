Murió Piero, el cantautor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", a los 81 años

El cantautor Piero murió a los 81 años. Según fuentes cercanas, su estado de salud era muy grave. Fue autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", canciones que se convirtieron en un símbolo de la música de protesta.

Su repertorio combinó temas de amor con canciones de corte testimonial, y su vigencia se extendió a los primeros años de la democracia, cuando mantuvo una gran convocatoria en el país.

La trayectoria de Piero en Latinoamérica

Al igual que Facundo Cabral, Piero desarrolló gran parte de su carrera fuera de la Argentina. Tuvo una fuerte presencia en distintos países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde fue distinguido como Embajador de la Paz.

Con los años, sus presentaciones en el país se volvieron cada vez menos frecuentes.

El balance de su carrera

En una entrevista, el músico hizo un repaso de su recorrido: "Creo que si hay un tipo que boicoteó su carrera, ese fui yo. En eso, un número uno. Entre exilio, interrupciones, idas y vueltas, el tiempo pasa".

Hace unos 20 años lanzó un trabajo con nuevas versiones de "Coplas de mi país" y "Para el pueblo lo que es del pueblo". Según explicaba, volvía sobre esas canciones porque consideraba que la sociedad argentina tenía poca memoria. "Supongo que puede servir para revisar lo que pasó", señalaba.