Murió Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio y guionista de sus películas más recordadas

Zuhair Jury murió a los 89 años, según informó este domingo 20 de septiembre la Asociación Argentina de Actores. Escritor, guionista, director y hermano de Leonardo Favio, con quien trabajó durante décadas y participó en algunas de las películas más reconocidas del cine nacional.

"Despedimos al autor de una obra que vinculó la literatura y el cine con las historias y los personajes de la cultura popular argentina. Su trayectoria comprendió películas propias y una extensa colaboración creativa con su hermano, Leonardo Favio. Acompañamos con sentidas condolencias a sus familiares, amistades y colegas", escribieron desde la entidad.

Nacido en Luján de Cuyo, Mendoza, Zuhair Jury desarrolló gran parte de su carrera entre la escritura y la realización cinematográfica. En 1969 publicó "El dependiente y otros cuentos". Fueron sus relatos los que dieron origen a "El dependiente" y "El romance del Aniceto y la Francisca", dos obras fundamentales del cine de Leonardo Favio. Años más tarde, aquel universo narrativo volvió a la pantalla grande en Aniceto.

En su rol de guionista, participó en películas que ocuparon un lugar destacado en la filmografía de su hermano y en la historia del cine argentino. Entre ellas se mencionan "Crónica de un niño solo", "El dependiente", "Juan Moreira", "Nazareno Cruz y el lobo", "Soñar, soñar" y "Gatica, el Mono".

Zuhair Jury junto a Leonardo Favio.

Fue la colaboración de Jury con Favio la que contribuyó a la construcción de una obra atravesada por vínculos afectivos, personajes populares y distintos tipos de desigualdad social.

Además de las películas de Leonardo Favio, fue guionista de "Natasha", el film de Eber Lobato protagonizado por Thelma Stefani y Enzo Viena, y de la versión animada de Martín Fierro, dirigida por Fernando Laverde.

En su trayectoria como director, Zuhair Jury estrenó en 1978 su primer largometraje, "El fantástico mundo de la María Montiel", con Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Juanita Lara y Leonor Benedetto. Luego dirigió "La mayoría silenciada", "El largo viaje de Nahuel Pan", "Doña Ana", "Tobi y el libro mágico" y "El piano mudo".

En simultáneo, siguió desarrollando su faceta como escritor. Algunos de sus títulos fueron "Había una vez un General", "Romance del Aniceto" y "El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos".