Murió Zulema Galperín, reconocida actriz de Chiquititas y Envidiosa, a los 90 años

El ambiente artístico está de luto tras conocerse la muerte de la actriz Zulema Galperín, quien falleció a los 90 años. La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Desde la asociación despidieron a la artista y resaltaron su recorrido profesional. También destacaron su compromiso con la institución, donde participaba de actividades, espacios de formación, elecciones y asambleas. "Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días", expresaron.

Galperín estaba afiliada a la entidad desde el año 2000. Durante más de dos décadas, formó parte de propuestas impulsadas por el Centro de Jubilados y participó en diferentes instancias de capacitación vinculadas con la actuación.

Su vínculo profesional con el medio artístico comenzó en los años 90, luego de haber trabajado en tareas administrativas. En 1997 realizó el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio y, desde entonces, continuó desarrollándose en diferentes proyectos.

En televisión integró ficciones como "Chiquititas", "Poliladron", "Verdad consecuencia", "Gasoleros", "Primicias", "Epitafios", "Infómanas", "Viudas e hijos del rock and roll" y "Buenos chicos". También fue parte de la miniserie "En París". Uno de sus papeles más recordados llegó con "Préstico", el ciclo de sketches de Sebastián Presta que era parte de "Duro de domar", conducido por Roberto Pettinato. Allí interpretó a la particular "abuela cocainómana", un personaje que quedó entre sus trabajos más reconocidos.

Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días. https://t.co/BzgpDRTjNF https://t.co/8mW4GY7nxp — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 5, 2026

En teatro, la actriz participó de "Fango negro", obra de José Gabriel Núñez dirigida por César Sambataro. El montaje, presentado por el grupo Clan-Destino, tenía como escenario un colectivo que recorría las calles de Buenos Aires y convertía al público en parte del recorrido. También actuó en "Motivos para levantarse por la mañana", de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino.

Su recorrido cinematográfico, en tanto, incluyó películas como "Puan", "Los justos", "Eva Perón", "Pacto de silencio", "Blindado", "Los adoptantes", "La estrella roja" y "La extorsión", además del cortometraje "Las devotas".

Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín construyó una trayectoria que atravesó distintas generaciones y disciplinas. Hasta sus últimos años continuó vinculada con la actuación y la formación, con "Envidiosa", la serie de Griselda Siciliani, como uno de sus trabajos más recientes.