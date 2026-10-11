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Nació el bebé de Jesica Cirio: el curioso nombre que eligió para su segundo hijo

La modelo se convirtió en madre por segunda vez, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino. ¡Conocé más, en la nota!

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Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez, fruto de su relación con Nicolás Trombino. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito durante la tarde de este domingo 11 de octubre. Fue el conductor de "LAM" quien compartió los primeros detalles del nacimiento en sus redes sociales, así como el curioso nombre que eligió la modelo para el bebé.

"Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos", anunció De Brito en su cuenta de X (antes Twitter), donde dio a conocer la llegada del hermanito de Chloé.

Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. (Foto captura de Instagram).
Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. (Foto captura de Instagram).

Además, el periodista de espectáculos reveló que el pequeño es un varoncito y se llama Kimi.

Por otra parte, se pudo saber que Jesica Cirio se instaló en la suite presidencial del Sanatorio Otamendi para recibir a su segundo hijo.

&nbsp;Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. (Foto captura de Instagram).
 Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez. (Foto captura de Instagram).

Cabe recordar que la noticia del embarazo de la modelo se conoció en abril, aunque la famosa optó por tener un bajo perfil en esta nueva etapa de su vida, sobre todo después de su escandalosa separación con Elías Piccirillo y la causa judicial en la que todavía sigue involucrado.

En ese entonces, Cirio había revelado que la novedad les tomó por sorpresa, pero que fue bien recibida por la pareja, cuya relación comenzó a hacerse pública en 2025.

Al igual que Jesica Cirio, Nicolás Trombino ya tiene un hijo de una relación anterior, por lo que la llegada del bebé representa una nueva etapa de familia ensamblada para ambos.



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