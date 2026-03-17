Nick Ícaro habló con Santiago del Moro tras ser eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada": "No quería figurar en las primeras placas..."

Nick Ícaro es el cuarto eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada", con el 43,9% de los votos positivos. El amigo de Ian Lucas quedó fuera del reality de Telefe tras quedar mano a mano en la votación telefónica con Martín Rodríguez. Minutos después de abandonar la casa, el participante charló en exclusiva en el stream "La cumbre" con Santiago del Moro .

"Se sienten muchas emociones. La casa va muy rápido", fue la primera declaracion de Nick, quien expuso su estrategia fallida: "En las primeras placas no quería figurar. Quería jugar más para el adentro que para el afuera, pero que (la gente) me conozca más también".

Nick es el cuarto eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada. (X/@GranHermanoAr).

Según Nicolás Ícaro, la placa positiva tan pronto lo liquidó, ya que dependía de la simpatía que generaba en el público y él pretendía pasar desapercibido las primeras semanas en la casa, para luego jugar más fuerte en "Gran Hermano".

"Quería no tocar placa, jugar por lo bajo y ajustar un poquito al final", sostuvo el exhermanito, quien se diferenció de Solange Abraham: "No comparto juego con Sol, no la siento humana".

Por último, Santiago del Moro dio a conocer el beneficio que tendrá el líder de la semana: podrá fulminar a un participante y elegirá a los 12 jugadores que nominarán en vivo el miércoles 18. Además, la placa vuelve a ser positiva.

