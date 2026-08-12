Nico Riera contó que una exnovia lo bajó de varios trabajos y en redes apuntaron contra la China Suárez: "Quedás mal cuando te cortan laburo..."

Nicolás Riera sorprendió al contar una experiencia negativa con una expareja vinculada al mundo del espectáculo. Sin dar nombres, relató que la figura pública en cuestión intervino para evitar que él fuera convocado a trabajar en una ficción. Según explicó, supo meses después de lo ocurrido. Pero tanto sus compañeros en el piso, como la gente en las redes, asociaron la anécdota a un nombre muy conocido entre sus ex, La China Suárez, a quien conoció cuando protagonizaban "Casi ángeles".

"Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para laburar, que ella se bajaba", reveló al aire de Blender. El artista confirmó que la información le llegó a través de su representante, quien fue notificado por la propia producción. Luego, reconoció que la situación lo sorprendió y le resultó fuerte saber que una relación personal podía afectar su trabajo. "Quedás mal cuando te cortan laburo", expresó.

Durante la charla, mencionó que en el ambiente artístico suelen darse casos similares, especialmente entre cantantes, donde se comenta que algunas figuras condicionan su participación en eventos según quién más esté convocado. "Se está dando eso también en mujeres, por lo que escuché", señaló Riera. A pesar de la insistencia de los conductores del ciclo, prefirió no dar detalles sobre la identidad de su expareja. "No puedo decir nombres", aclaró, aunque confirmó que se trató de una novia y que la historia es conocida en el ambiente.

Por las declaraciones que hizo "Tacho", algunos usuarios de X comenzaron a decir que la involucrada sería la China Suárez, con quien salió desde 2007 hasta 2010, cuando compartían elenco en "Casi Ángeles". La actriz y el actor, que protagonizaron un romance dentro y fuera de la ficción, mantuvieron una relación que duró tres años y que terminó sin que se conocieran los verdaderos motivos de la ruptura.

Sin embargo, otros aseguraron que se trata de Silvina Escudero, con quien tuvo un vínculo entre 2010 y 2012. Las especulaciones en redes no tardaron en llegar: "Se van a enfermar... les va a hacer mal tanta obse... ni hablaba de ella", "Che, somos nosotros los periodistas o ustedes, que tenemos que informarles a ustedes encima, que desinforman a cada rato. Vergüenza dan", "Puede estar hablando de Silvina también. Digo, no es por defenderla a la China ni mucho menos, pero las veo a las dos haciendo eso", y "Qué lo parió, es mala, pero desde adentro" fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

La historia de Riera con la China Suárez fue una de las más recordadas de la época dorada de Cris Morena. El amor entre los artistas duró tres años y nunca se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura . Sin embargo, al poco tiempo de distanciarse ella empezó a salir con Nacho Viale, a quien luego dejó por Nicolás Cabré, con quien se convirtió en mamá de Rufina.

En el Cris Morena Day del año pasado, la propia productora había ventilado un dato escandaloso del romance: "Los gritos en los pasillos, matándose. Estaban demasiado enamorados en ese momento" . Aunque Riera prefirió no confirmar ni desmentir las especulaciones, su relato abrió una caja de Pandora que dejó a los seguidores de la ficción juvenil con más preguntas que respuestas.

El actor, que supo mantener un perfil bajo en los últimos años, volvió a ser noticia y puso el foco en las dinámicas de poder dentro del mundo del espectáculo, donde las relaciones personales y profesionales a veces se cruzan de formas que afectan las carreras de los artistas.