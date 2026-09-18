Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV y el nombre que eligió para su nuevo programa ya genera polémica: "Está confirmado..."

Nicolás Repetto le puso fin a las especulaciones y confirmó su regreso a la televisión. Desde hace algún tiempo se corría el rumor de su regreso y se habló de la chance de que reemplace a Mario Pergolini, algo que al creador de "Otro día perdido" no le gustó. Lo cierto es que el conductor, una de las figuras más reconocidas del medio, encabezará un nuevo programa de juegos en El Trece que verá la luz en enero. La noticia, que comenzó como un rumor, tomó fuerza en las últimas horas y ahora cuenta con día, horario y nombre definidos para su desembarco en la grilla del verano.

Repetto respondió con un escueto mensaje a Juan Etchegoyen: "Hola, está confirmado", dejando atrás las dudas que rodeaban al proyecto. El ciclo ocupará la franja de las 21:15, de lunes a viernes. La estrategia del canal apunta a cubrir el espacio que deja Guido Kaczka cuando se toma vacaciones tras el final de "Es mi sueño", mientras que Mario Pergolini retomaría "Otro día perdido" recién en marzo o abril. La producción, a cargo de Kuarzo, ya trabaja en los preparativos y las grabaciones arrancarán en noviembre para tener todo listo para el estreno.

El nombre elegido para el programa es "Clink Clank" y ya generó todo tipo de comentarios en el ambiente. Según Etchegoyen, el título podría molestar a un periodista que usa una frase similar como sello distintivo. "Creo que va a molestar a un periodista el nombre, porque hay uno que la dice todo el tiempo, es su sello. Es más, tiene un programa en stream que tiene ese mismo nombre", señaló, en clara referencia a Juan Pablo Varsky y su ciclo de entrevistas "Clank".

La apuesta de Repetto recupera la esencia que lo consagró en los años 90: un formato de juegos con invitados famosos y participantes anónimos con talento. La estructura combinará la competencia con la dinámica de entrevistas que caracterizó a otros éxitos del conductor como "Nico" y "Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre". La producción realizó un casting extenso para sumar humoristas y cantantes, que ya quedaron seleccionados y se sumarán al proyecto.

Para Etchegoyen, la vuelta de Repetto es el movimiento más fuerte de la próxima temporada televisiva. "Yo creo que es la noticia del año en la tele la vuelta de Nico Repetto. No encuentro una noticia más fuerte", afirmó. El anuncio llega después de un recorrido con resultados dispares en los últimos años.

Su último paso por la pantalla fue como conductor del noticiero de mediodía de Telefe en 2018, una experiencia que recibió críticas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que su fortaleza está en el entretenimiento y el magazine, por lo que auguran un buen resultado para este nuevo desafío.