Nicolás Repetto y Mario Pergolini, en pie de guerra por el prime time de El Trece: la decisión del canal

En las últimas semanas se conoció que Nicolás Repetto prepara su regreso a la televisión, pero su desembarco en El Trece no estuvo ajeno a los escándalos. En medio de la expectativa, circuló un fuerte tironeo con Mario Pergolini por el horario central de la señal. Finalmente, se definió quién ganó la pulseada y cómo será la grilla durante el verano.

La disputa tenía como protagonistas a dos figuras de peso. Por un lado, Pergolini atraviesa un buen momento con "Otro Día Perdido" y buscaba mantener su lugar en la franja de mayor exposición. Del otro, Repetto se prepara para volver a la pantalla después de varios años alejado de la televisión.

Las autoridades del canal del solcito ya tomaron una decisión pensando en la próxima temporada y en la competencia directa con Telefe. Según se informó en "Intrusos" (América TV), Mario Pergolini conservará el horario estelar y estará al frente del prime time, uno de los segmentos más importantes para la pelea por el rating.

La situación de Nicolás Repetto será diferente. El conductor tendrá a su cargo la programación de los fines de semana, por lo que su regreso no ocupará el espacio central que se había mencionado durante las últimas semanas. La definición también estaría relacionada con su intención de trabajar un solo día por semana.

De esta manera, El Trece reacomodará sus principales figuras para afrontar una nueva temporada. Mientras Pergolini seguirá midiendo fuerzas durante las noches, Repetto volverá con una propuesta concentrada en los fines de semana. Ahora resta conocer qué impacto tendrá su esperado regreso en la pantalla.