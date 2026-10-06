Nora Cárpena fue operada por un grave problema de cadera: cuál es su estado de salud

En las últimas horas generó preocupación el estado de salud de Nora Cárpena. A sus 81 años, la actriz continúa con una intensa agenda laboral, pero debió atravesar una intervención quirúrgica por un grave problema de cadera.

Cárpena se encuentra de gira por el país con "Viuda e hijas", obra que protagoniza junto a Iliana Calabró, Paula Morales, Gonzalo Urtizberea y María Valenzuela. Además, acaba de estrenar "Sombras" por Net TV. En medio de ese ritmo, tuvo que hacer una pausa para someterse a una cirugía de cadera.

La actriz habló sobre su recuperación con el periodista Nico Peralta y explicó que la operación fue hace algunas semanas. "Me siento bien y es que estoy recién operada de la cadera. Me operé de la cadera hace dos meses, así que estoy todavía con alguna dificultad al caminar. Estoy haciendo la obra con bastón porque me siento más segura. Casi que no frené de trabajar: paré un mes nada más", reveló.

Según relató, su médico le había recomendado extender el período de reposo, aunque ella optó por retomar sus compromisos. "Sí, es poco tiempo. El médico se enojó un poquito conmigo, pero él quería que parara más tiempo. Pero me cuido, me cuido mucho", explicó. También destacó el acompañamiento que recibe de sus compañeros durante las funciones.

Nora Carpena forma parte del elenco de "Viudas e hijas". (Foto: Instagram/ @noracarpena_ok).

"Además, todos mis compañeros me cuidan muchísimo. Me siento muy protegida, muy cuidada, evito las escaleras y siempre me buscan camarines cómodos. Y cuando hay escaleras me ayudan a subir o a bajar", contó.

Sobre la causa de la operación, fue clara: "A la obra la hago con bastón y me operé porque tenía artrosis, nada más. No es que me caí, simplemente tenía artrosis, me dolía y dije: ´No tengo ganas de aguantar dolor´. ¿Para qué aguantar el dolor si me podía operar?".