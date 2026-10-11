Nora Colosimo opinó sobre las parejas de Wanda Nara y cuestionó el vínculo de su hija con L-Gante: "Me daba miedo..."

Tras oficializarse el divorcio de Wanda Nara con Mauro Icardi, Nora Colosimo le concedió una entrevista íntima a Luis Ventura para "Secretos verdaderos" (América TV). Allí, la madre de Wanda y Zaira Nara, que se peleó fuerte con Elba Marcovecchio, habló de todo y se animó a dar su opinión sobre el historial amoroso de la conductora de "MasterChef Celebrity". De todas las parejas que tuvo la mediática, la mujer cuestionó su vínculo con L-Gante.

Todo comenzó cuando Ventura le preguntó a Nora si alguna vez había tenido una mala convivencia con las parejas que sus hijas habían elegido. "Te soy honesta, siempre quise la felicidad de las nenas. Para mí hoy son nenas, son mis hijas", comenzó por responder Colosimo, quien explicó: "Y una sola pareja no estuve de acuerdo, pero por supuesto nunca se me preguntó, porque imagínate tu hija a la edad que tiene, empoderada y semejante mujer, semejante persona".

Acto seguido, la madre de Wanda mencionó la relación que mantiene con Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante. "Todo el mundo lo sabe, porque tuve en mi streaming a Claudia, que nos llevamos muy bien y también le mando un beso", señaló. A su vez, la definió como "un amor de mujer con mucha vida, con mucha historia, como yo", y expresó el cariño y el respeto que siente por ella.

Nora Colosimo no aprobaba el romance de Wanda Nara con L-Gante.

En ese entonces, Nora Colosimo recordó una charla que tuvo con la madre de Elian Valenzuela. "Y yo le dije: 'No éramos compatibles'. Tu hijo trabaja de noche y se acuesta a la hora que mi hija se tiene que levantar, preparar los desayunos y peinar a las nenas para ir al colegio. Eran dos vidas totalmente distintas", sostuvo.

"Es el único noviazgo con el que yo no estuve de acuerdo, pero nunca me opuse", aseguró Nora, quien se considera una persona que no es "careta" y no le gusta la mentira.

La ex de Andrés Nara también remarcó su lugar en la vida de Wanda Nara. "Yo no le elijo los novios, pero él no era para mi hija. No la formé ni la eduqué para esa vida", aseveró. Luego, se refirió específicamente al ámbito en el que se desarrollaba el trabajo de L-Gante: "Una vida de bailantas, nocturna...".

Nora Colosimo explicó que esa rutina le generaba preocupación por su hija. "Me daba miedo. Todo lo que uno escucha que pasa de noche y vos, si es tu pareja, lo acompañás. Entonces eso no me gustaba", reconoció. De ese modo, la mujer admitió que su desacuerdo con esa relación estaba vinculado con el estilo de vida que imaginaba para su hija y sus nietos.



