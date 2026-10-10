Nora Colosimo se peleó fuerte con Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi: "Me fastidia la mentira..."

Nora Colosimo volvió a instalarse en el centro de la escena mediática. En su rol de panelista en "LAM" (América TV), la madre de Wanda Nara se cruzó con la abogada Elba Marcovecchio a raíz de la sentencia de divorcio entre su hija y Mauro Icardi, que se conoció el miércoles por la noche después de dos años de trámite judicial. Tras el descargo de Wanda sobre su alivio, ahora La discusión dejó frases fuertes, una acusación de mentira y una confesión sobre una promesa del delantero.

El conductor del programa abrió el juego con una pregunta directa sobre el enfrentamiento del día anterior. Colosimo no midió palabras: "Me quedé más de lo mismo, porque yo de esta doctora lo que siempre escucho es que cuando le tocás el punto, ella evade". Cuando De Brito le recordó que Marcovecchio "defiende a su cliente", la panelista redobló la apuesta: "Evade, evade". Una compañera de mesa matizó que la letrada, más que evadir, "ataca", y Colosimo tomó esa frase al vuelo: "Más que evade, ataca".

El eje de su reclamo no pasó por la estrategia judicial, sino por lo que describió como un engaño de la abogada hacia su propio cliente. "El punto es que le miente. Me fastidia la mentira hacia su cliente, porque en esa mentira lastima. Y lo tiene engañado con el tema de la restitución. Nada de eso va a hacer", disparó. Cuando De Brito le preguntó por qué estaba tan convencida, la respuesta llegó sin vueltas: "Todos sabemos que las nenas no van a ir a Estambul. ¿Quién las va a recibir? ¿Akin? ¿Erkan? ¿Los choferes de Galatasaray? Si no hay nadie allá".

Otra de las panelistas planteó que sostener ese reclamo también funciona como un negocio para la letrada. Colosimo lo validó sin matices: "Obvio, le está sacando plata. Todos los meses, obvio. No, no, bueno, vos podés ser cliente, pero hacer las cosas bien". Ante la provocación de De Brito, que señaló que esa lectura implicaría que Icardi "es tonto", la madre de Wanda fue tajante: "De tonto no tiene nada".

Fue en ese tramo cuando llegó el momento más picante de la emisión. Colosimo contó que el futbolista le confesó en persona sus intenciones. "Él me lo prometió a mí. Me lo prometió que le iba a dedicar la vida a hacérsela imposible. Está escrito", reveló. De Brito repreguntó si esa conversación había sido cara a cara. "A mí personalmente, Fefe. Sí, por supuesto. Entonces, evidentemente, en cada paso que da, el resto de la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé", contestó.

A partir de esa afirmación, Colosimo encuadró la conducta del delantero dentro de lo que identificó como violencia vicaria. "Él está empecinado en hacerle mal. Todo lo que hace, eso se llama violencia vicaria. Quiero lastimar a la mamá y es a través de las nenas", explicó, y sumó un dato sensible: las hijas "cada vez que escuchan la palabra Estambul o Turquía, tiemblan, no quieren".

Consultada sobre los motivos de ese ensañamiento, prefirió no especular: "Y habría que preguntárselo". Y ante la sugerencia de que el hecho de que ambos hayan rehecho su vida podría ser el detonante, respondió con ironía: "No sé, yo estaría feliz en el lugar de él".

El debate también repasó el cruce en vivo con Marcovecchio, que Colosimo describió como una escalada provocada por la propia letrada. "La discusión la tornó ella, Fefe. Si volvés a escuchar la charla, ella la vuelve discusión", sostuvo. Y amplió: "Se torna discusión cuando una persona habla, la otra no le da el espacio y le habla arriba. Ella empezó a hablarme con toda la educación y la facultad que tiene. La doctora empezó a hablar arriba mío y con un tono más alto".

Lo que más la desconcertó, dijo, fue el cambio de actitud: "¿Por qué si me tiró tan buena onda al principio, cuando le hago una pregunta desde mi silla no me la responde? ¿Por qué sí respondió a mis compañeras?".

La insistencia con la restitución fue el punto que Colosimo calificó como el más dañino del momento actual. "Es complicar la situación cuando está todo divino, él está viviendo acá. Las nenas están un poco con él, un poco con la mamá, están bárbaro. Entonces, me parece que esto es echar leña al fuego, que ella salga a decir: la restitución sigue, la restitución está. Me parece horrible", afirmó. En paralelo, sumó una preocupación sobre el entorno al que se pretende llevar a las menores: "Muchas cosas dan miedo. Esa es una, porque si a tus propios hijos no mandás a la escuela, vas a mandar a los otros, qué sé yo. Es un poco raro el mensaje", en referencia a que los hijos de la China Suárez no se encuentran escolarizados.

Hacia el cierre del segmento, Colosimo se corrió del rol de contendiente y habló desde su experiencia como articuladora familiar. Recordó cómo ofició de puente para reconciliar a Wanda con su padre, Andrés Nara, tras ocho años sin hablarse: "Yo hablaba con él por un lado, lo convencía, hablaba con ella y un día, creo que yo era la que estaba en Italia, Wanda me manda la foto de que estaban todos juntos abrazados y me emocioné y lloré, porque dije: de esto tengo mucho que ver. Yo quiero lo mismo en este caso o más, porque son chiquitas", expresó.

De Brito cerró el intercambio al señalar que, a su criterio, el único conflicto pendiente hacia el futuro es el de la restitución, mientras que los asuntos patrimoniales y una eventual boda de Icardi con la China Suárez quedarán en manos de la Justicia.

Un conflicto que excede lo judicial

La sentencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi puso fin a dos años de trámite, pero no cerró el frente más delicado: la restitución de las nenas a Estambul. Ese punto sigue abierto y, según Colosimo, es el que genera mayor tensión puertas adentro de la familia. Su testimonio aporta una mirada distinta a la que suelen mostrar los expedientes: la de una abuela que observa el impacto emocional de cada movimiento judicial en sus nietas.

El cruce con Marcovecchio también deja a la vista cómo el caso se juega tanto en los tribunales como en el terreno mediático. Las acusaciones cruzadas sobre estrategia, intereses económicos y supuestas mentiras hacia el propio cliente muestran que la disputa excede lo legal y se mete de lleno en la opinión pública. Mientras la Justicia sigue su curso, el conflicto familiar continúa sin señales claras de una salida rápida.