Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "Está en proceso de recuperación para..."

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y su estado de salud muestra avances. La conductora, de 99 años, permanece en una habitación común y atraviesa un proceso de recuperación con la meta puesta en volver a su casa. Tras el último comunicado en el que se daban detalles de su estado, como estaba previsto, este viernes el equipo médico que la atiende difundió un nuevo parte en el que confirmó la evolución favorable y anticipó que el próximo informe se conocerá el lunes, siempre que no aparezcan cambios en el cuadro. Mientras tanto, su nieta Juana Viale sigue al frente del ciclo nocturno de los sábados.

El texto que dio a conocer el sanatorio es breve pero alentador. "Está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia", señalaron desde la institución. La mención al trabajo kinésico apunta a la recuperación de la movilidad y la fuerza, un aspecto central en pacientes de edad avanzada que atraviesan cuadros respiratorios. El acompañamiento nutricional, por su parte, busca sostener el organismo durante la rehabilitación.

La decisión de postergar el próximo parte hasta el lunes tiene una lectura clara. Los médicos no ven necesidad de comunicar novedades cada 24 horas porque el cuadro se mantiene estable. Ese silencio del fin de semana también indica que la internación seguirá por varios días más. Nadie habla de un alta inminente. La prioridad pasa por consolidar la mejoría antes de que la diva regrese a su domicilio.

Qué es la neumopatía, el cuadro que derivó en la internación

La neumopatía es un término general que la medicina usa para nombrar a las enfermedades que afectan a los pulmones. No describe una patología puntual ni equivale a decir neumonía. El diccionario de la Real Academia Española la define, justamente, como una "enfermedad de los pulmones". El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ubica dentro de ese grupo al asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Las causas son variadas. Algunas neumopatías se vinculan con infecciones. Otras aparecen por el tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición prolongada a contaminantes del ambiente. Como el término abarca enfermedades distintas, los síntomas dependen del problema pulmonar de cada paciente. Entre las manifestaciones más habituales figuran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

La pantalla que no se apaga

En paralelo a la internación, el ciclo de los sábados por la noche sigue su curso. Juana Viale ocupa el lugar de su abuela desde hace años y esta vez tampoco hizo excepciones. La producción ya confirmó la lista de invitados para la próxima emisión: Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat, Carlos Melconian y Barbie Simons. La mesa se mantiene firme mientras la titular del programa se recupera.

Un análisis sobre lo que viene

La información disponible permite leer el momento con cautela y optimismo a la vez. Los partes médicos dejaron de ser diarios, señal de que no hay urgencias. La palabra "recuperación" aparece en cada comunicación oficial. Y el objetivo declarado es el regreso a casa, no una nueva intervención ni un traslado a terapia intensiva.

Lo que ninguna institución puede anticipar es el tiempo exacto. En pacientes de 99 años, cada cuadro respiratorio exige paciencia. La rehabilitación kinésica y el sostén nutricional marcan el ritmo. La familia acompaña y pide respeto. El público, que sigue la salud de la diva con atención, espera novedades. El lunes habrá un nuevo parte. Hasta entonces, la noticia es que Mirtha evoluciona y que su casa sigue siendo el horizonte.