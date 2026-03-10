Pampita arranca una nueva vida y deja su increíble casa de Barrio Parque: cuánto sale una de las propiedades más caras de la ciudad

Carolina Pampita Ardohain arranca una nueva etapa. La modelo y conductora, que no para de trabajar y viajar, se instaló en una lujosa casa después de dejar el exclusivo departamento de Barrio Parque donde vivió con Roberto García Moritán. La propiedad ya volvió al mercado inmobiliario, pero la mudanza tiene otro motivo más profundo: sus hijos mayores empiezan a necesitar espacio propio y ella entiende que llega el momento de dejarlos volar, aunque duela. Pero el detonante que aceleró los tiempos fue otro: el violento robo a Pampita que sufrió mientras estaba de viaje en España.

La propiedad de Pampita en la que vivió durante su matrimonio con Roberto García Moritán.

La casona que ahora se alquila está ubicada sobre la calle Juez Tedín, en el corazón de Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires que forma parte de Palermo Chico.

Se trata de una propiedad de estilo francés tradicional distribuida en tres plantas, con 760 metros cuadrados, cuatro dormitorios, tres baños, sala de juegos, jardín de grandes dimensiones, piscina, gimnasio privado, sauna y bodega subterránea. El ingreso tiene una puerta de hierro de doble hoja que da paso a un hall de recepción conectado con amplios salones con vista al jardín, un lujo poco común en la zona.

la propiedad que deja Pampita es una de las más caras de Barrio Parque.

En la planta alta, el dormitorio principal tiene vestidor, baño revestido en mármol y vistas al exterior, mientras que las habitaciones adicionales se complementan con un playroom que da a una terraza. La propiedad, que Pampita habitó durante casi dos años junto a sus hijos después de separarse de García Moritán, ingresó al mercado inmobiliario con un alquiler mensual de 10 mil dólares, una cifra que la posiciona entre las residencias más caras de la capital para uso particular.

El robo que sufrió en septiembre de 2025 fue determinante para tomar la decisión. Mientras cumplía compromisos profesionales en España, una banda de delincuentes entró a la casa y sustrajo dinero de una caja fuerte, además de otros objetos de valor.

La propiedad que dejó Pampita tiene muchos ambientes y lujos.

Pero lo que más le dolió a la conductora fue la pérdida de sus celulares viejos, donde guardaba videos y fotos de su hija Blanca, fallecida en 2012. "Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí", declaró en ese momento, aunque después pudo recuperarlos.

La modelo también vinculó el episodio con la exposición mediática de su domicilio. "Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa, lo dije reiteradas veces", recordó, reclamando mayor cuidado con la intimidad de la vivienda. Ahora, en su nueva residencia, tomó cartas en el asunto: con una medida cautelar solicitada por su abogado Fernando Burlando, logró que no se pueda mostrar el exterior de la propiedad, un dato que confirma que, en esta nueva vida, la prioridad es la seguridad y la tranquilidad familiar.