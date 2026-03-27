El mundo del espectáculo volvió a quedar bajo el foco tras las declaraciones cruzadas entre una de las parejas más mediáticas de la farándula. Carolina "Pampita" Ardohain decidió responder con una frialdad absoluta a los dichos de su exmarido, Roberto García Moritán, quien en una reciente entrevista aseguró haber perdido "familia, laburo y credibilidad" luego de su separación. La modelo y conductora, fiel a su estilo, dejó en claro que no tiene ningún tipo de conexión emocional con el pasado.

Todo comenzó el 20 de septiembre de 2024, cuando la pareja anunció el fin de su matrimonio de una manera bastante turbulenta, entre rumres de infidelidad y estafa. A un año y medio de aquel quiebre, el economista reconoció en "Cuentas Claras" que el costo personal de la ruptura fue altísimo y que todavía extraña la dinámica familiar que supieron construir. Sin embargo, la protagonista de la noticia no se dejó conmover por el arrepentimiento del empresario y, en una charla con "Puro Show", fue terminante al separar los tantos: "No son temas míos, entonces trato de no meterme", sentenció la madre de Anita Garcia Moritán, cerrando la puerta a cualquier interpretación nostálgica.

Pampita fulminó a Roberto García Moritán tras sus lamentos por el divorcio : "Yo estoy en pareja..."

La parte más explosiva del descargo de la entrevistada llegó cuando le consultaron sobre los sentimientos de su ex y el peso que carga por ser identificado como "el ex de".

Sin vueltas y con una sonrisa que vale más que mil palabras, la top model soltó una frase que funcionó como un dardo venenoso para el ego del exfuncionario: "No voy a opinar nada. Y yo estoy en pareja". Con esta referencia directa a su romance con Martín Pepa, la conductora sepultó cualquier intento de acercamiento mediático y demostró que, mientras él enumera sus pérdidas, ella solo disfruta de su nueva realidad sentimental.

Actualmente, el vínculo entre ambos se limita estrictamente a lo funcional para asegurar una crianza amena para su hija pequeña. Mientras García Moritán intenta reconstruir su imagen tras admitir que se quedó sin nada, la artista se enfoca en sus proyectos y en su nueva relación, demostrando que su capacidad de resiliencia es inagotable.

El escándalo por los restos del divorcio sigue ardiendo en los portales, pero queda claro que para Carolina, el capítulo de Moritán está cerrado bajo siete llaves y el presente tiene nombre y apellido propio.