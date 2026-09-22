Pampita se sinceró sobre su relación con Martín Pepa y sorprendió con una confesión: "No pudimos..."

Pampita abrió una ventana a su intimidad durante un móvil con "LAM" y habló de uno de los aspectos más particulares de su relación con Martín Pepa: la distancia. La modelo contó cómo hacen para sostener el vínculo, confirmó que hubo momentos en los que decidieron separarse y explicó por qué, a pesar de esas dificultades, eligieron volver a intentarlo.

Durante la conversación también apareció otro tema más personal: sus expectativas sobre el amor, la familia y la posibilidad de volver a casarse. Allí, Pampita dejó algunas definiciones que mostraron que actualmente prefiere no proyectar demasiado hacia adelante.

Cómo atraviesa Pampita su relación a distancia

La modelo contó que recientemente viajó a Nueva York para encontrarse con Martín Pepa en los Hamptons. Además, anticipó que su pareja regresará a la Argentina el próximo 5 de octubre y que permanecerá en el país hasta fines de diciembre.

La relación está próxima a cumplir dos años y, según explicó Pampita, durante este tiempo ambos fueron adaptándose a una dinámica que no resulta sencilla.

"Lo fuimos viviendo como nos iba saliendo", contó al referirse a la manera en que fueron construyendo el vínculo.

La modelo reconoció que la falta de una convivencia cotidiana es una de las cuestiones más difíciles de la relación. Aun así, destacó que pudieron atravesar diferentes momentos y sostener el vínculo.

La pareja Pampita y Martín Pepa.

Pampita confirmó que tuvieron varias separaciones

Uno de los datos que surgió durante la charla fue que la pareja atravesó períodos en los que estuvo separada.

Lejos de ocultarlo, Pampita explicó que esas experiencias también formaron parte del proceso que vivieron juntos y que, después de esos momentos, decidieron continuar apostando por la relación.

"Es lo que nos toca. Hemos tenido separaciones y no pudimos. Apostamos a seguir intentándolo", afirmó.

De esta manera, la modelo reconoció abiertamente las dificultades que implica mantener una pareja cuando ambos tienen sus vidas y actividades en lugares diferentes.

El consejo que recibe de sus amigas

Pampita también contó qué le dicen sus amigas sobre esta particular situación sentimental. Según relató, algunas le recomiendan aprovechar la libertad que tiene en esta etapa.

Sin embargo, ella misma reconoció que preferiría otra realidad: que Martín Pepa pudiera estar en la Argentina y que ambos pudieran compartir más momentos de la vida cotidiana.

La distancia, entonces, aparece como uno de los principales puntos que atraviesan actualmente a la pareja.

La reflexión de Pampita sobre el amor y la familia

La conversación tomó un tono más íntimo cuando le preguntaron si todavía tiene el deseo de formar una familia. En lugar de anticipar qué podría ocurrir, Pampita aseguró que ya no tiene certezas sobre el futuro. "No sé qué pasará, no sé el destino", respondió.

La modelo también hizo un balance de sus experiencias sentimentales y reconoció que durante mucho tiempo puso mucho de sí misma en el amor. "A esta altura ya me entregué, hice lo que pude con el amor y salió mal. Así que ahora me dejo llevar", expresó.

Sus palabras estuvieron acompañadas por una confesión vinculada a una expectativa personal que no llegó a concretarse como esperaba. "No salió el proyecto de familia que a mí me gusta", reconoció Pampita.

Qué tendría que pasar para que vuelva a casarse

La posibilidad de volver a casarse también apareció durante la entrevista. Ante la consulta, Pampita planteó una condición relacionada directamente con la distancia que actualmente mantiene con su pareja. "Y tendría que, por lo menos, ser una persona que vive en este país", sostuvo.

Después explicó que tanto ella como Martín Pepa tienen una fuerte dedicación a sus respectivos trabajos y que, además, ambos tienen hijos. Para la modelo, esos factores hacen más compleja la construcción de un proyecto compartido.

Pampita eligió dejar de planificar tanto

A lo largo de la conversación, la modelo mostró una postura más abierta respecto de lo que pueda ocurrir con su vida sentimental.

Aunque continúa apostando por su relación y reconoce las dificultades que tuvieron que atravesar, Pampita dejó en claro que actualmente prefiere no anticiparse demasiado al futuro.

Entre la distancia, las separaciones que atravesaron y un proyecto familiar que no se desarrolló como ella esperaba, la modelo habló de su presente desde un lugar de mayor incertidumbre y aseguró que ahora prefiere "dejarse llevar".