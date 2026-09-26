Pedro Rosemblat aseguró que su casamiento con Lali Espósito no será lo que todos imaginan: "Hay como una fantasía armada..."

Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre su casamiento (con fecha casi confirmada) con Lali Espósito y sorprendió a Mario Pergolini en "Otro día perdido" al contar que la celebración no será el megaevento que muchos suponen. El streamer se refirió a las expectativas que rodean a la boda con la artista que el sábado 26 de septiembre llenará su tercer River, descartó que se transforme en una cita donde se mezclen la política y el espectáculo, y confesó que prefiere algo mucho más privado. Con un tono distendido, reveló detalles de una ceremonia que, según él, quedará lejos de la vidriera mediática.

Durante la entrevista, Rosemblat fue directo al hablar de las versiones que circulan sobre su boda. "Creo que hay como una fantasía armada de que va a ser un mega evento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo y de repente va a estar Lady Gaga y Hugo Moyano", comentó entre risas. Con esa frase, dejó en claro que lo que muchos imaginan no tiene nada que ver con lo que él y la cantante tienen en mente para ese día.

El streamer siguió con la misma línea y bajó aún más el tono de las especulaciones. "Y no va a pasar porque yo no invito a Lady Gaga y ella no invita a Hugo Moyano", afirmó, con una mezcla de ironía y sinceridad que arrancó risas en el estudio. De esa manera, despejó cualquier duda sobre la magnitud del evento y confirmó que la lista de invitados no incluirá nombres rutilantes de la política ni del espectáculo internacional.

Luego, Rosemblat definió cómo se imagina la celebración. "Va a ser algo muy íntimo", sostuvo. Cuando Pergolini le preguntó si serían alrededor de 300 los invitados, el streamer respondió sin vueltas: "No, creo que no. Íntimos de verdad, familia y amigos nada más". Así, dejó claro que la boda tendrá un perfil reservado, lejos de los grandes eventos que suelen organizar las figuras públicas.

Más allá de los detalles de la ceremonia, Rosemblat también se tomó un momento para reflexionar sobre su relación con Lali Espósito. El streamer destacó que, pese a la exposición pública de ambos, lo que sostiene el vínculo es la intimidad. "Somos dos mundos distintos, pero lo que sostiene a la pareja es la intimidad", expresó, dejando entrever que la clave de su romance pasa por cuidar ese espacio lejos de las cámaras y los flashes.

La pareja conformada por Rosemblat y Lali Espósito genera interés desde el primer momento. La cantante es una de las artistas más populares del país, con una carrera que abarca música, actuación y televisión, mientras que el streamer construyó un perfil propio en el mundo digital y en la comunicación política. Esa combinación de universos distintos alimentó todo tipo de versiones sobre cómo sería el casamiento, algo que el propio Rosemblat se encargó de aclarar en "Otro día perdido".

El anuncio de la boda despertó una ola de especulaciones en redes sociales y en los medios. Muchos imaginaron una celebración multitudinaria, con invitados del mundo de la política, el espectáculo y la música. Sin embargo, las palabras del streamer en el programa de Pergolini echan por tierra esa idea y confirman que la pareja apuesta a algo mucho más reservado, en sintonía con el bajo perfil que intentan mantener en su vida privada.

La entrevista en "Otro día perdido" dejó varios titulares, pero el más fuerte fue la confirmación de que el casamiento de Rosemblat y Lali Espósito no tendrá nada de espectacular. El streamer habló con naturalidad, sin filtros y con un humor que caracteriza sus apariciones públicas.

Así, dejó claro que la boda será un momento para compartir con los afectos más cercanos y no una pasarela para las figuras del momento. La noticia, lejos de decepcionar a sus seguidores, generó aún más expectativa por conocer cómo será ese día tan especial para la pareja.