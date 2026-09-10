Peligra la participación de una figura en "MasterChef Celebrity": "Arrancó a quejarse..."
Yanina Latorre reveló en "Sálvese quien pueda" que hay una participante que no se sabe si arrancará las grabaciones del reality culinario de Telefe por serios desacuerdos con la producción. ¡Enterate más, en la nota!
A poco de anunciarse a los 24 participantes, hay escándalo en puerta en "MasterChef Celebrity" (Telefe). Yanina Latorre aseguró que peligra la participación de una figura por desacuerdos con la producción y lo que dice su contrato. El conflicto escaló a tal punto que no se sabe si arrancará con las grabaciones del programa de cocina.
"Hay una que está dudando empezar. No sabe si va a arrancar", contó Yanina en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV) para luego revelar que se trata de Elisabeth "La Negra" Vernaci.
Y profundizó en la interna con la reconocida locutora: "Peligra en MasterChef. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora, se puso en diva. La mandaron a hacer dos pruebas más con las otras dos maquilladoras, porque MasterChef tiene tres maquilladoras, pero tampoco le gustó ninguna".
"Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema. Le dijeron que podía llevar su equipo y dijo que no; dice que lo tienen que solucionar ellos. Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella", agregó la conductora.
Además, Yanina Latorre reveló que La Negra Vernaci está en desacuerdo con su contrato y lo que exigen desde el ciclo de cocina. "Está hablando por atrás de MasterChef. Dice que hace tres meses le están rogando estar y que a partir de ahora está pidiendo pelotudec*s. El contrato es leonino y ella no quiere firmar eso porque le obliga a hacer publicidades y no le quiere hacer publicidad gratis al programa", detalló la animadora.