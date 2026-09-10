Peligra la participación de una figura en "MasterChef Celebrity": "Arrancó a quejarse..."

A poco de anunciarse a los 24 participantes, hay escándalo en puerta en "MasterChef Celebrity" (Telefe). Yanina Latorre aseguró que peligra la participación de una figura por desacuerdos con la producción y lo que dice su contrato. El conflicto escaló a tal punto que no se sabe si arrancará con las grabaciones del programa de cocina.

"Hay una que está dudando empezar. No sabe si va a arrancar", contó Yanina en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV) para luego revelar que se trata de Elisabeth "La Negra" Vernaci.

Y profundizó en la interna con la reconocida locutora: "Peligra en MasterChef. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora, se puso en diva. La mandaron a hacer dos pruebas más con las otras dos maquilladoras, porque MasterChef tiene tres maquilladoras, pero tampoco le gustó ninguna".

"Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema. Le dijeron que podía llevar su equipo y dijo que no; dice que lo tienen que solucionar ellos. Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella", agregó la conductora.

Además, Yanina Latorre reveló que La Negra Vernaci está en desacuerdo con su contrato y lo que exigen desde el ciclo de cocina. "Está hablando por atrás de MasterChef. Dice que hace tres meses le están rogando estar y que a partir de ahora está pidiendo pelotudec*s. El contrato es leonino y ella no quiere firmar eso porque le obliga a hacer publicidades y no le quiere hacer publicidad gratis al programa", detalló la animadora.