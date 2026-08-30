"PH: Podemos Hablar": Maxi López recordó la traición de Mauro Icardi y reveló qué nunca pudo perdonarle

Este sábado, Maxi López fue uno de los grandes invitados que recibió Andy Kusnetzoff en "PH: Podemos Hablar". Lejos de esquivar uno de los capítulos más polémicos de su vida, el exfutbolista recordó el conflicto que protagonizó junto a Wanda Nara y Mauro Icardi. En ese contexto, reveló cuál fue la traición que jamás pudo perdonarle al joven.

Durante la charla, Maxi reconoció que el final de su matrimonio con Wanda fue una situación que logró aceptar. Sin embargo, sostuvo que todo cambió cuando sus hijos quedaron involucrados en el enfrentamiento. Valentino, Constantino y Benedicto atravesaron una etapa marcada por la distancia con su padre.

"Cuando quedan involucrados los chicos es lo peor. Pasé muchos años sin ver a los chicos, casi diez años, pasaron muchas situaciones", recordó López. Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo aquella época en el vínculo con los tres menores y cómo esa situación terminó siendo mucho más dolorosa que la ruptura sentimental.

Al referirse puntualmente a Icardi, el exfutbolista marcó cuál fue el límite que nunca estuvo dispuesto a aceptar. "El amor se había terminado, pero cuando se mete con los chicos... eso no lo perdono", sentenció. De esta manera, dejó claro que para él la mayor herida no estuvo relacionada con la infidelidad, sino con las consecuencias que tuvo sobre su familia.

Maxi López es uno de los invitados de "PH: Podemos Hablar". (Foto: Instagram/ @andykusnetzoff).

Maxi también recordó la relación que había construido con Mauro antes de que todo terminara en un fuerte enfrentamiento. Incluso destacó la ayuda que le había dado durante sus primeros años y aseguró que "le llenó la heladera cuando no tenía para comer". El contraste entre aquella cercanía y el conflicto posterior volvió a quedar expuesto.

"En muchas situaciones se metieron con ellos y yo no lo podía controlar. Trataba de no involucrarme demasiado porque era muy grande lo que pasaba", explicó López. Según contó, durante esos años intentó mantenerse al margen de algunas situaciones para evitar que el conflicto familiar siguiera creciendo.

Maxi López apuntó contra Mauro Icardi en "PH". (Foto: Captura Telefe).

La distancia con sus hijos también lo obligó a atravesar un proceso personal. El exjugador entendió que necesitaba estar fuerte para poder acompañarlos y encontrar una manera diferente de enfrentar lo ocurrido. "Me di cuenta que para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien. Entonces tuve que sacar fuerzas que no sabía de dónde las tenía", reflexionó.

Finalmente, Maxi López habló de la manera en que decidió cerrar aquella etapa. Sin intención de regresar a vínculos que considera terminados, lanzó una frase contundente sobre su forma de afrontar las rupturas y las traiciones: "Cuando una página se da vuelta de mi vida, yo no vuelvo más".