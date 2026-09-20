"PH: Podemos Hablar": Sol Abraham reveló cómo reaccionó su hija al enterarse de que su papá era gay

Después de consagrarse campeona de "Gran Hermano: Generación Dorada", Sol Abraham fue una de las celebridades que visitó este sábado a Andy Kusnetzoff en "PH: Podemos Hablar". Allí repasó su paso por el reality de Telefe y también abrió la puerta a cuestiones de su vida personal, como su separación y la manera en que habló del tema con su hija.

La mediática estuvo ocho años casada con Marcelo Da Corte, con quien tuvo a Delfina, que actualmente tiene 9 años. La relación llegó a su fin cuando él le contó que se había enamorado de un hombre. "Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía... como que lo animé a serlo", explicó.

Para Sol, la decisión significó un alivio para ambos y no estuvo atravesada por conflictos. "Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija", sostuvo.

La campeona también recordó que, antes de conocer la verdad, intentó hablar con su entonces pareja. Sin embargo, él negó lo que ella le planteaba. "En medio de un viaje, yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta", aseguró.

Sol Abraham ganó "Gran Hermano: Generación Dorada".

Uno de los mayores desafíos llegó al momento de explicarle la situación a Delfina. Sol contó que buscó asesoramiento profesional y decidió avanzar de manera gradual para que la nena pudiera comprender cada cambio. "Soy muy obse... me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto, me dijeron que teníamos que darle la info de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas, después que el padre estaba con una pareja y después que era hombre", reveló.

Andy quiso saber qué había entendido la pequeña y la respuesta de Sol generó risas en el estudio. La conductora recordó aquella escena familiar y contó: "Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?'. ‘¿Quién es la princesa?', preguntaba. Ella no entendía la situación".