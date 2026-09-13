"PH: Podemos Hablar": Tamara Paganini recordó los rumores de romance con El Potro Rodrigo y reveló qué pasó entre ellos

Después de su paso por la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", Tamara Paganini visitó "PH: Podemos Hablar". En el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe, la ex "hermanita" sorprendió al recordar los rumores de romance con Rodrigo "El Potro" Bueno que surgieron tras un encuentro en 2001.

Todo comenzó poco después de su salida del reality, a comienzos de los 2000, cuando ambos coincidieron en televisión. "Nos conocimos en Canal 13 en un programa (Verdadero o falso) que conducía Mariano Peluffo, mirá vos la casualidad. Después nos volvimos a cruzar en un boliche, bailamos, nos sacaron fotos y después esas imágenes resurgieron. A mí me hubiera encantado tener una historia con él".

Paganini también recordó cómo fue aquel primer acercamiento con el cantante cordobés y reconoció que no pudo ocultar su interés. "Iba a ir de invitado al programa, justo a mí me sentaron atrás suyo y en los cortes le tiré los perros como loca. Yo le 'quiero que me acaricies con tus pestañas'". Luego, la situación continuó una vez finalizada la grabación.

"Cuando terminaba el programa, todos se ponían a bailar. Yo estaba lejos y él se abrió paso para irme a buscar. Después llegué a casa y...", relató la ex "Gran Hermano", quien por entonces estaba en pareja. Las fotografías de aquella noche alimentaron las versiones sobre un supuesto romance.

El momento más picante llegó cuando Analía Franchín, otra de las invitadas, fue al hueso y quiso saber qué había ocurrido: "¿Le viste la cara a Dios o no?". "Sí", respondió Tamara, aunque después se desdijo. Más allá de la incógnita, hubo un gesto de Rodrigo que quedó guardado para siempre: le regaló una rosa que ella todavía conserva entre las páginas de un libro.