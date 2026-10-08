Picante cruce entre Ángela Torres y una participante de "Popstars" que terminó en eliminación: "La torpeza de..."

"Popstars" presentó este miércoles la segunda canción de Chapeaux, la próxima banda pop femenina. Como desafío del día, las participantes tuvieron que cantar "Me provoca" en un estudio de grabación. De a grupos de entre cinco y cuatro integrantes, las chicas lo dieron todo en su interpretación. Sin embargo, algunos errores fueron muy evidentes, como los que cometió Ana Arrueta, lo que desató una fuerte pelea entre ella y Ángela Torres.

La joven en cuestión había cantado su parte y la de su compañera. Si bien la grabación continuó con la naturalidad, segundos después se olvidó de que tenía que rapear, lo que le fue indicado por Vir Módica.

Al finalizar la presentación, Ángelita se dirigió a Nicki Nicole y al productor mexicano Charlie García y fue clara con su postura sobre la concursante: "Le tenemos que poner un ultimátum".

Llegado el momento de la devolución, la jurado se sinceró con Anita: "Nos pasaron cosas contigo. Siempre nos estamos olvidando la letra. Necesitamos ponernos finos y necesitamos que puedas pasar esa posta. Entonces, por ahora decidimos que vas a estar en duda".

En desacuerdo con la artista, la participante se excusó: "Acá no me olvidé la letra, fue eso que entré tarde... No entré en la parte del rap, me colgué en esa parte". A lo que la respuesta de Ángela Torres fue directo al hueso: "Ya sea porque entraste tarde o porque te olvidaste la letra, el momento de la torpeza de la grabación surgió un poco ahí".

"No me parece", insistió la participante, quien recibió una explicación por parte de Ángela Torres. "Como sabés, estamos poniéndonos cada vez un poco más finos y exigentes, y es nuestro trabajo también marcar esas cosas, serles sinceras y decirles la verdad de lo que acá charlamos", argumentó la cantante.

El filoso palito de la exparticipante de "Popstars". (Foto: Instagram).

Finalmente, Anita Arrueta se convirtió en la nueva eliminada de "Popstars" en un versus con Lourdes Pereyra, a quien el jurado eligió para pasar a la siguiente etapa.