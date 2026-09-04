Pincoya, tras su eliminación de "Gran Hermano", analizó su paso por el reality: "Sentí que jugué sola hasta..."

A pocos días de haber quedado fuera de la competencia, Jennifer Galvarini Torres, conocida como Pincoya, se sentó frente a los micrófonos de "A la Barbarossa" para romper el silencio y contar su versión de la historia, desde sus polémicas individuales, hasta sus últimas peleas. La jugadora, que se convirtió en una de las figuras más polémicas y carismáticas de "Gran Hermano: Generación Dorada", no esquivó ningún tema y repasó con crudeza los momentos más intensos de su paso por el reality. La jugadora, que se convirtió en una de las figuras más polémicas y carismáticas de "Gran Hermano: Generación Dorada", no esquivó ningún tema y repasó con crudeza los momentos más intensos de su paso por el reality.

Desde la soledad que sintió en los últimos tramos de la competencia hasta los enfrentamientos verbales que la pusieron en el centro de la escena, Pincoya desgranó cada detalle de una experiencia que duró 189 días y que, según confesó, la llevó a querer abandonar la casa en varias ocasiones. La entrevista, en "A la Barbarossa", ofreció una perspectiva íntima de una participante que supo ganarse un lugar en el corazón del público por su autenticidad y su carácter frontal.

La eliminación de Pincoya se produjo en una gala donde el veredicto del público la dejó afuera de la carrera por el premio final. Lejos de mostrar resentimiento o enojo, la exparticipante aceptó la decisión con una madurez que sorprendió a más de uno. "El público lo quiso así, que me fuera. En un reality show, hay un 50-50. Eres tú y también el otro personaje", reflexionó durante la charla, dejando en claro que entendía las reglas del juego.

Incluso comparó su experiencia en el reality argentino con lo que vivió en una edición anterior en Chile, donde aseguró que la competencia era aún más dura. "En el reality, en Chile, era peor. No me dolió perder contra Yipio", afirmó, cerrando cualquier especulación sobre un posible malestar con su verdugo en la votación final.

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista llegó cuando Pincoya se refirió a las relaciones que construyó dentro de la casa. La jugadora admitió que, aunque al principio logró establecer vínculos sólidos con varias de sus compañeras, el paso del tiempo y la dinámica propia del encierro terminaron por desgastar esas conexiones. "Con todas las chiquillas me porté súper bien. Pero si tenía que discutir, también lo hacía", reconoció, en un intento por mostrar que su participación no estuvo exenta de conflictos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la confesión sobre la soledad que atravesó en la etapa final. "Con el tiempo, las alianzas se fueron disolviendo, las alianzas que hiciste ya no existen. Los amigos que tenías ya no existen. Sentí que jugué sola hasta el final", expresó con una mezcla de tristeza y honestidad que conmovió a los presentes en el estudio.

La referencia a las diferencias ideológicas que mantuvo con algunas de sus compañeras, especialmente con Solange, también ocupó un lugar central en la conversación. Pincoya, fiel a su estilo, no titubeó al explicar los motivos de esos cruces. "Si alguien me dice algo, no me puedo quedar callada. Yo siempre voy a defender a mi patria y a mi hijo con uñas y garras. Hablaron mal de mi país y obviamente que lo defendí", disparó, dejando en evidencia que su carácter combativo no respondía a una simple búsqueda de conflicto, sino a la defensa de principios que considera innegociables.

Esta postura, que la llevó a enfrentarse verbalmente con varios de sus compañeros, también le valió el respeto de una parte de la audiencia que valoró su coherencia.

Más allá de los enfrentamientos y las tensiones propias del juego, Pincoya no ocultó los momentos de profunda angustia que vivió durante su encierro. La jugadora confesó que el aislamiento extremo la llevó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar la competencia en más de una ocasión. "Pasé muchos momentos tristes ahí adentro. Quise irme varias veces", admitió, en una declaración que humaniza a una participante que, desde afuera, parecía inquebrantable.

A pesar de esas dificultades, Pincoya aseguró que volvería a ingresar al juego si se le presentara la oportunidad, una afirmación que demuestra su amor por la competencia y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. "Aplaudo a esa Pincoya que defiende a su hijo", cerró, en un emotivo balance personal que puso el broche de oro a su paso por el reality.