Pincoya y Campanita protagonizaron una violenta pelea en "Gran Hermano" con agresión física y amenazas: "Señalar la..."

La tensión en la casa de "Gran Hermano" explotó este jueves con un enfrentamiento violento que puso al borde del colapso la convivencia. Jennifer "Pincoya" Galvarini y Stefanny "Campanita" Pereira protagonizaron una escalada de insultos, empujones y amenazas que obligó a la producción a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Todo comenzó por el robo de un maquillaje y terminó con una denuncia pública de hostigamiento y la posibilidad de acciones legales.

El episodio se desarrolló en dos capítulos. El primero ocurrió durante la tarde, pero la situación se agravó a medianoche cuando Campanita tomó las fotos familiares del hijo de Pincoya. Ese gesto, interpretado como una provocación, desató la furia de la participante chilena. Pincoya empezó a gritar y a pedir que otros agredieran a Campanita al salir de la casa, una frase que encendió todas las alarmas entre quienes presenciaron el hecho.

Durante el altercado, Sol intentó frenar a Pincoya, que se encontraba totalmente fuera de control. La tensión fue tal que otros participantes debieron intervenir para evitar que la pelea llegara a los golpes. Brian Sarmiento se mantuvo delante de Pincoya durante todo el episodio para impedir que atacara físicamente a Campanita. Pero la violencia no se detuvo ahí: Danelik, otra de las invitadas, empujó a Campanita y tomó su cartera con la intención de arrojarla al agua, alentada por los gritos de Sol. La reacción en cadena evidenció el grado de hostilidad acumulado en la casa.

Campanita denunció que el origen del conflicto fue el robo de su maquillaje, lo que la llevó a salir al confesionario "a cara lavada", según sus propias palabras. La decisión de tomar las fotos familiares de Pincoya fue, entonces, una represalia. Esta escalada de venganzas encendió los ánimos y derivó en insultos cruzados. Durante el forcejeo, Campanita manifestó sentirse víctima de maltrato desde su llegada a la casa. Relató que la tratan "de una manera horrible, muy fea" y que su presencia genera molestias en el grupo, una declaración que puso sobre la mesa la existencia de alianzas internas que exceden el mero juego.

A lo largo de la discusión, se escucharon frases que reflejan el nivel de tensión. Pincoya, fuera de sí, pidió frente a las cámaras que el público la salve de la placa y que "haganla mierd* por huevona". La chilena justificó su reacción argumentando que tocar la foto de los hijos es inadmisible. La voz del Big Brother debió intervenir para pedir tranquilidad de manera urgente: "Chicos, por favor, cálmense todos", se escuchó durante el episodio, en un intento de restaurar el orden en la casa.

Fuera del programa, la reacción del público no se hizo esperar. Usuarios de redes sociales denunciaron hostigamiento colectivo contra Campanita, señalando que la insultan, empujan, le lanzan objetos y la amenazan. La percepción de que existe un trato diferenciado generó debate sobre los límites del juego y el papel de la producción ante situaciones de violencia grupal. La gravedad del incidente reavivó el debate sobre las sanciones dentro del programa, especialmente por la cercanía de la final y la exposición mediática que rodea a los participantes.

Un rato después de los hechos, Campanita se expresó a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. La mediática paraguaya denunció haber sido víctima de "agresión física, agresión verbal, hostigamiento y bullying físico y psicológico" por parte de algunos participantes, y aclaró que las conductas quedaron registradas en cámara. "Estas conductas no son parte de ningún juego; constituyen violencia explícita", escribió Stefanny Pereira, quien además adelantó que evalúa iniciar acciones legales. En el texto, remarcó su postura de "tolerancia cero con cualquier forma de hostilidad, intimidación o trato degradante" y exigió "el fin inmediato de las agresiones y la garantía del respeto irrestricto a todos los involucrados".

El comunicado cerró con una frase que se viralizó rápidamente en redes: "Señalar la violencia no perjudica a la víctima: la defiende". El episodio deja en evidencia la complejidad de gestionar límites en un reality donde la presión y el encierro potencian los conflictos. El público y la audiencia digital esperan una respuesta de la producción, que deberá evaluar las pruebas y determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias a quienes participaron en la escalada de violencia.