Pity Álvarez chocó en una estación de servicio: pudo terminar en tragedia

Pity Álvarez protagonizó un accidente de tránsito este martes por la mañana en el barrio porteño de La Paternal. El músico, que se encuentra en pleno juicio por estar acusado de homicidio, embistió con su auto a un vehículo que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, a unas seis cuadras del Cementerio de la Chacarita. El damnificado, un joven de 24 años, contó cómo sucedió todo y apuntó contra el cantante.

El relato del damnificado

Según contó el joven afectado, el choque sucedió cuando él estaba a punto de retirarse de la estación de servicio. En ese momento, Álvarez, a bordo de un Volkswagen Bora, realizó una maniobra que terminó en el impacto contra el Peugeot 208 del muchacho.

"Realizó una mala maniobra y me chocó", declaró el damnificado, quien sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante de su vehículo.

El estado del músico

Fuentes cercanas al músico precisaron que Álvarez no sufrió lesiones. Tras el impacto, el cantante se quedó en la estación de servicio a la espera de que llegara personal de la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, según pudo saber este medio, Álvarez se retiró del lugar antes de que arribaran los efectivos policiales. Las causas del siniestro todavía se encuentran bajo investigación.

Un hecho que pudo terminar en tragedia

El episodio de este martes vuelve a poner el foco sobre el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien acumula varios episodios judiciales y de salud en los últimos años. La Justicia trabaja ahora para determinar las responsabilidades del choque y si existió algún tipo de infracción por parte del músico al momento de la maniobra.

Lo que pudo haber terminado en una tragedia ocurrió, en cambio, con daños materiales y sin heridos. Una estación de servicio es un lugar de alto riesgo: hay combustible, surtidores y vehículos en plena carga. Un impacto en ese contexto puede derivar en un incendio o una explosión con consecuencias impensadas. La peligrosidad de la escena quedó en evidencia con solo imaginar lo que podría haber pasado si el choque alcanzaba alguna manguera o el tanque de un auto mientras cargaba nafta.



