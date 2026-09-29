Pity Álvarez habló con Moria Casán desde el hospital, le cantó e hizo una confesión sorprendente: "No me voy a declarar inocente..."

Pity Álvarez rompió el silencio. El músico llamó este martes al programa de Moria Casán desde el Hospital Tornú, donde sigue internado por orden de la Justicia, y dejó frases fuertes: reconoció que atravesó un brote psicótico, contó que lleva días sin dormir y aseguró que no piensa declararse inocente en el juicio que enfrenta por la muerte de un vecino en Villa Lugano. La charla llegó horas después de su intento de fuga y en medio de una medida judicial que lo obliga a quedarse en el centro de salud.

Durante la comunicación, Álvarez se mostró lúcido y hasta con ganas de bromear. "Afronto los sucesos que pasaron. Estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas", le dijo a la diva. El ex líder de Viejas Locas también apuntó contra quienes, según él, buscaron perjudicarlo: sostuvo que "quisieron hacerle pisar el palito" y dejarlo como un "cachivache".

Sobre su estado, aclaró que se encuentra bien y dio un argumento particular: si no fuera así, no podría recordar de memoria 23 canciones para un recital. Además, le cantó a Moria un fragmento de "Me gustas mucho", en un momento distendido de la nota.

El brote y la noche sin dormir

El intento de escapar del hospital ocurrió el lunes y quedó registrado en video. Al respecto, Pity reflexionó: "Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico. Ahora estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien, pero hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante".

El músico había llegado al Tornú por una crisis hipertensiva. Su cuadro derivó en una internación forzosa dispuesta por la Justicia, luego del episodio de fuga.

La decisión judicial

El Juzgado Civil ordenó que Álvarez permanezca internado en el Tornú por 90 días, hasta que se defina su derivación a una institución psiquiátrica. La medida incluye obligaciones concretas: el director del hospital debe informar cada 30 días la evolución del paciente y cualquier otro dato de interés.

En paralelo, la Justicia le pidió a la Clínica Dharma que, en un plazo de 48 horas, comunique si acepta recibir al cantante para una eventual internación voluntaria. Ese paso podría cambiar el escenario actual, aunque por ahora la orden judicial mantiene firme la permanencia en el Tornú.

Qué quiere Pity para estar en paz

Lejos de las definiciones judiciales, el músico contó qué necesita para sentirse bien. "Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo", cerró.

Un cierre con preguntas abiertas

La situación de Pity Álvarez combina dos planos que rara vez se acomodan con facilidad: la salud mental y la Justicia. Su reconocimiento de un brote psicótico y la falta de sueño describen un momento delicado, que los profesionales del Tornú deberán evaluar con cuidado. La internación forzosa de 90 días apunta a estabilizarlo antes de cualquier otro paso.

El intento de fuga encendió las alarmas y explica por qué el Juzgado Civil tomó una decisión tan taxativa. La respuesta de la Clínica Dharma, que debe llegar en 48 horas, definirá si el músico continúa en el Tornú o pasa a un esquema de internación voluntaria. Mientras tanto, su declaración sobre no declararse inocente anticipa que el frente judicial sigue abierto y que la música, según sus propias palabras, aparece como el refugio más buscado.



