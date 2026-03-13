Polémica con actor de "El Marginal": se filmó disparando al aire en el barrio 31

El actor e influencer Santiago Motolo quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que aparece disparando al aire en el barrio 31. Las imágenes, difundidas en redes sociales, lo muestran manipulando una pistola 9 mm mientras se encuentra junto a un vecino que aparentemente le indica cómo sostener el arma y lo ayuda a posicionar los brazos antes de que gatille tres veces.

El episodio generó fuerte rechazo porque ocurrió muy cerca de una cancha de fútbol donde suelen jugar chicos. Según se observa en el video, el influencer disparó al aire mientras grababa contenido para sus redes sociales. Este tipo de acciones representa un riesgo importante, ya que pueden convertirse en "balas perdidas" que, al caer, pueden provocar la muerte de una persona.

Fuerte polémica con actor de "El Marginal".

Motolo había visitado el lugar en otras oportunidades con la intención de grabar contenido. En una ocasión anterior debió retirarse luego de que se produjera un tiroteo en la zona. Sin embargo, días después regresó al barrio y fue entonces cuando lanzo tiros al aire.

El influencer se hizo conocido por participar en producciones como "O11CE", de Disney, "El jardín de bronce" y "El marginal". En TikTok cuenta con cerca de 300 mil seguidores, donde suele compartir contenido sobre viajes, experiencias en la vía pública y distintos momentos de su vida cotidiana.

Santiago Motolo había ido al lugar para grabar contenido para sus redes sociales. En una primera visita se retiró porque hubo un tiroteo en la zona, pero días después volvió al barrio y fue entonces cuando quedó grabado disparando al aire.