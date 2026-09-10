Polémica en "Popstars": Ángela Torres tendría actitudes de diva y ya hubo renuncias

Aunque se esperaba que la nueva temporada de "Popstars" se convirtiera en un éxito, el reality quedó envuelto en una fuerte polémica durante sus primeras semanas al aire. Luego de que trascendiera que Telefe analiza modificar su horario, comenzaron a circular versiones sobre supuestas actitudes de diva de Ángela Torres y la inesperada renuncia de dos integrantes del elenco.

El tema fue abordado en "LAM", donde Ángel de Brito y sus panelistas pusieron el foco en los supuestos problemas que atraviesa el ciclo de canto. Según contaron, una de las principales situaciones estaría relacionada con la actitud de la actriz durante las grabaciones.

"Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres", aseguró Pepe Ochoa. El panelista explicó que recibió llamados de distintas personas vinculadas al programa que le hablaron sobre el comportamiento de la jurado.

"Me dicen que con Nicki todo bien, que con Charlie García todo bien, que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero que Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones", reveló Ochoa.

Según la versión que circuló en el programa de América, las jornadas de trabajo no terminarían cuando finaliza la grabación de cada capítulo. Después de filmar el episodio, los integrantes deben realizar los distintos copetes, una tarea que habría generado resistencia por parte de Torres.

Martín Cirio en "Popstars".

"El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas. De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos", agregó Ochoa.

Sin embargo, Fefe Bongiorno aportó otra mirada sobre la salida de Valen Rizzuti y aclaró que su alejamiento no habría sido una decisión repentina. "Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró", señaló.

Valen Rizzuti junto a "La Reini" y Julieta Poggio.

Ochoa amplió esa explicación y aseguró que las condiciones pactadas inicialmente habrían cambiado con el tiempo. "Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir, entonces... Está en Olga", explicó.

Así, mientras "Popstars" transita sus primeras semanas en pantalla, las versiones sobre el detrás de escena suman un nuevo foco de atención. Por ahora, se trata de información difundida en televisión y no hubo una confirmación oficial de la producción sobre los supuestos conflictos.