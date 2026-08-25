"Popstars" arrasó en el rating y destronó a "Es mi sueño" en su debut

"Popstars" se midió con "Es mi sueño" por el rating este lunes 24 de agosto a la noche y ganó el duelo televisivo. El debut de la gran apuesta de Telefe coincidió con el cuarto programa de la segunda temporada del ciclo de Guido Kaczka, que se emite en la pantalla de El Trece. El interés del público por ver el regreso del formato, donde veinticinco años atrás nació "Bandana", se evidenció en los números, a la vez que benefició la gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada".

Con la conducción de Nico Vázquez, el certamen está conformado por un jurado estelar conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el icónico productor mexicano Charlie García. Además, Martín Cirio ocupa el rol de coach espiritual para brindar acompañamiento a las participantes. En tanto, Vir Módica, la directora vocal, y Fernando López Rossi, productor musical, completan el equipo que optan por las preseleccionadas.

El primer programa de "Popstars" arrancó pasadas las 21.30 horas con un piso de 10 puntos de rating. Luego de que Nico presentara al staff, se vio un segmento del casting digital para elegir a las tres mil chicas que se presentaron en el estadio Mary Terán de Weiss en la Ciudad de Buenos Aires.

A las 22 horas, el reality musical trepó a 11,3 puntos cuando el conductor dio comienzo al certamen y cada una de las participantes fue entonando canciones y mostrando su color vocal. Al final, se pudieron ver a las elegidas por el jurado para pasar a la próxima ronda, entre ellas se encontraba Valentina Pergolini, hija del conductor de "Otro día perdido". La marca máxima del estreno de Telefe fue de 11,9.

Valentina Pergolini is the new Valeria Gastaldi https://t.co/imNKPk3267 pic.twitter.com/GR7o6QfoMF — Leilape (@_leilape) August 25, 2026

En cuanto al cuarto programa de "Es mi sueño", que comenzó con un piso de 6,3 puntos, alcanzó su pico con 7,5 y quedó segundo en la franja. Por su lado, "LAM" (América TV) se ubicó tercero con 4,4, seguido de "Bendita" (El Nueve) con 3,8. Más tarde, "BTV" con Beto Casella y "Bienvenidos a ganar" con Hernán Drago compitieron por el tercer puesto con picos de 2,7 y 1,7 puntos, respectivamente.

La buena performance de "Popstars" le otorgó un piso de estable de rating a "Gran Hermano Generación Dorada", que se ubicó en 10,1 puntos. La gala de eliminación alcanzó su marca máxima de 11 puntos cuando Tamara Paganini se convirtió en la nueva eliminada del reality que conduce Santiago del Moro con el 51,1 por ciento de los votos negativos en un duelo telefónico con Sol Abraham.