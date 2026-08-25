"Popstars": furor, polémica y lágrimas en su esperado regreso a la televisión argentina

"Popstars" volvió a la pantalla de Telefe después de 25 años y su estreno no dejó indiferente a nadie. Con la conducción de Nico Vázquez, un jurado de primer nivel y más de 3.000 aspirantes en el Estadio Mary Terán de Weiss, la noche combinó emociones, talento, filtros implacables y un momento viral que ya da la vuelta al mundo. El reality musical, que marcó una era en la televisión argentina, demostró que sigue vigente y que supo adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia que lo hizo famoso. El regreso del formato que dio origen a Bandana y Mambrú fue todo un evento que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla durante toda la emisión.

El programa alcanzó un pico de 11,6 puntos de rating durante la emisión, consolidándose como lo más visto en su franja horaria. La previa, impulsada por Telefe Noticias, dejó un piso de 10,1 puntos que el reality supo mantener y hasta superar a lo largo de la noche. Si bien algunas mediciones indican que la expectativa interna apuntaba a números más altos, el estreno logró un sólido segundo lugar y una victoria contundente sobre su competencia directa, Es mi sueño, que promedió los 7 puntos. La performance en redes sociales también fue arrolladora: los temas vinculados al programa se ubicaron entre los más comentados en X (ex Twitter) durante toda la noche, con miles de usuarios compartiendo sus opiniones, memes y momentos destacados.

La velada arrancó con un discurso emotivo de Nico Vázquez, que marcó el tono de lo que sería la noche. "Al fin, llegó el día con el que miles de chicas soñaron durante años", expresó el conductor, dando la bienvenida a las jóvenes que llegaron desde todos los rincones del país y del mundo.

El actor, conocido por su calidez y cercanía con el público, supo manejar los tiempos del programa y contener la energía de un estadio repleto de sueños y esperanzas. Su rol como conductor no solo implicó presentar a los jurados y coaches, sino también ser un soporte emocional para las participantes que enfrentaban el momento más importante de sus vidas frente a las cámaras y un jurado exigente.

El jurado, compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García, también tuvo su momento de presentación y demostró desde el primer minuto que no iba a ser un grupo de evaluadores complaciente. García, con su experiencia en la industria musical latinoamericana, se animó a cantar "Entra en mi vida" junto a las participantes, generando el primer gran estruendo de la noche. Ángela Torres, visiblemente emocionada, interpretó "Pero me acuerdo de ti" de Christina Aguilera y no dudó en brindar palabras de aliento a las aspirantes, recordándoles que ella también atravesó procesos de selección y casting en su carrera. Nicki Nicole, ovacionada por la multitud, se presentó como "la tía Nicki" y alentó a las chicas a ser ellas mismas, destacando que la autenticidad es el valor más importante para una artista. La química entre los tres jueces fue evidente y promete ser uno de los puntos fuertes del programa en las próximas galas.

El equipo de coaches que guiará a las seleccionadas en las próximas etapas incluye a Fernando López Rossi como productor musical, quien ya participó del formato original hace más de dos décadas y conoce al dedillo las exigencias del reality. Analía González, directora coreográfica de primer nivel, será la encargada de pulir la presencia escénica de las chicas. Vir Módica, como coach vocal, aportó su propia historia al programa: fue participante del Popstars de 2001 y llegó a ubicarse entre las 14 mejores. "Pasaron 25 años, yo era una de ustedes. No se comparen y no duden", les dijo a las concursantes, visiblemente emocionada, en un momento que quebró a más de una aspirante y dejó a la audiencia con la piel de gallina.

El casting, como era de esperarse, tuvo sus altibajos. Hubo participantes que brillaron con luz propia desde el primer compás, demostrando un nivel vocal y una presencia escénica que ilusionaron al jurado y lograron el pase a la siguiente etapa entre aplausos y ovaciones. Esos momentos de gloria fueron el contrapunto necesario para un bloque extenso de eliminaciones que mantuvo la tensión al máximo.

La afinación débil, los nervios que traicionaron la voz, las propuestas escénicas que no terminaban de convencer y la presión de un estadio repleto jugaron en contra de muchas aspirantes. Esa crudeza mostró la dureza del filtro y la dimensión real de lo que significa competir en un reality de esta magnitud, donde el sueño de miles se topa con la realidad de un jurado que debe tomar decisiones difíciles. Varias participantes abandonaron el escenario entre lágrimas, mientras otras recibieron el apoyo del público que las animaba a seguir intentándolo en futuras instancias.

Pero si algo destacó por encima del talento y la emoción, fue el humor filoso de Martín Cirio, el "coach espiritual" del programa. Desde su primera aparición, el creador de contenido dejó claro que no iba a guardarse nada y que su rol sería el de poner el contrapunto cómico y ácido a la cursilería típica del género.

El momento más comentado de toda la jornada llegó cuando Cirio reparó en el vestuario de Kala Bidner, una de las concursantes que buscaba su lugar en la banda, y soltó una de sus frases características: "Qué look ese. Toda la ropa te la agarró el perro. Te agarró la ropa el perro, nena". Kala, lejos de incomodarse o quebrarse, respondió con naturalidad y hasta reveló que ella misma había confeccionado su outfit con sus propias manos.

Cirio, entonces, sumó un nuevo comentario cuando la participante admitió estar "cagada en las patas" antes de audicionar: "No sé si una estrella pop usa ese vocabulario, nena", le advirtió entre risas, generando una complicidad que el público celebró con carcajadas. Este cruce se volvió inmediatamente viral en redes sociales, acumuló miles de reproducciones en cuestión de minutos y es uno de los temas más buscados del momento en plataformas como TikTok e Instagram.

El propio Cirio tuvo un cierre especial en su debut que sumó una capa de emoción inesperada al programa. Con una confesión que tocó el corazón de muchos, reveló que el 15 de junio de 2002 se había presentado al casting de Popstars -el que dio origen a Mambrú- en el Club Hípico Argentino, pero fue rechazado tras cantar "Avanti morocha".

Como revancha simbólica, Nico Vázquez le cedió el escenario de Parque Roca para que interpretara "Pero me acuerdo de ti", el tema que siempre quiso cantar en una audición. La escena, cargada de emoción y con un Cirio vulnerable y alejado de su personaje filoso, sumó un capítulo más a la rica historia del programa y demostró que hasta el más cínico tiene una historia de sueños y frustraciones ligada al universo Popstars.

El reality sobrevivió a la fragmentación de la audiencia y demostró que el formato de búsqueda de talentos, cuando se hace con buen ojo y un toque de actualidad, sigue siendo un evento que convoca. La elección de un jurado joven y conectado con las nuevas generaciones, sumado a la nostalgia que despierta el regreso de un programa mítico, creó un cóctel perfecto que supo captar la atención de distintos segmentos etarios. La pregunta que queda flotando es si este pico de rating y repercusión se mantendrá en las próximas galas, o si el fenómeno Popstars será solo un fogonazo de nostalgia que se apague con el correr de las semanas.

Por ahora, la primera señal es alentadora para Telefe, que ya piensa en cómo capitalizar este éxito y en qué sorpresas traerá para mantener el interés del público. La producción deberá encontrar el equilibrio justo entre mostrar el proceso de formación de la banda y sostener el interés con historias personales, conflictos y momentos de tensión que mantengan enganchada a la audiencia. El desafío está planteado, y el público, atento, espera el próximo capítulo.