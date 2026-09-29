"Popstars": se conoció el nombre de la nueva banda y hay polémica por la elección de Telefe

A un mes del estreno de "Popstars", se supo cómo se llamará la nueva banda femenina que surgirá del reality musical que se emite por la pantalla de Telefe. Sin embargo, el nombre de la agrupación sucesora a Bandana no gustó ni un poco a los seguidores del formato, quienes criticaron la elección del canal de las tres pelotas.

El nombre de la banda nacida en la nueva edición del programa que conduce Nico Vázquez será Chapeaux, que en francés significa "sombrero" y cuya pronunciación es "Shapó". En ese sentido, se presume que sus integrantes lucirán sombreros, así como las Bandana usaron bandanas.

La elección despertó una ola de críticas por parte de los seguidores del ciclo. "Horrible", "Por qué la complicaban tanto", "La mitad de la gente no va a saber pronunciarlo y la otra mitad no va a saber escribirlo...", "Si no se sabe cómo se pronuncia, esto es fracaso", "Le hubieran puesto Galeras, era más digno", fueron algunos de los comentarios que se observaron en redes sociales.

La revelación la hizo Ángel de Brito este lunes en "LAM" (América TV). Horas más tarde, la noticia comenzó a hacerse oficial en redes sociales. Telefe y "Popstars" compartieron las primeras publicaciones de Chapeaux Music, la cuenta creada especialmente para la futura banda, que ya anticipa su llegada con el cartel "Muy pronto".

El nombre de la nueva banda femenina de "Popstars".

Además, en el perfil comenzaron a aparecer las primeras pistas sobre el proyecto musical, aunque todavía se mantiene en secreto lo más importante: quiénes serán las cinco integrantes de Chapeaux.

La formación definitiva se conocerá a principios de noviembre, cuando "Popstars" llegue a la instancia en la que quedarán seleccionadas las cinco participantes que conformarán la nueva banda pop argentina.

La nueva banda femenina de "Popstars" ya está en redes sociales. (Instagram/@chapeauxmusic).

De esta forma, mientras la competencia continúa en la pantalla de Telefe y se va achicando cada vez más la cantidad de concursantes, Chapeaux ya comenzó a construir su identidad y estrenó sus propias redes sociales antes de que se conozcan los nombres de sus cinco integrantes.

Cabe recordar que hace poco salió a la luz la primera canción original de "Popstars", cuyo título es "BYE BYE BYE". Los más detractores del reality criticaron que el tema parecía una creación de la inteligencia artificial, así como el uso de palabras en neutro como "cabrón".