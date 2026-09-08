"Popstars": Telefe podría tomar una drástica decisión por la caída del rating

A pesar de las expectativas por el regreso de "Popstars", el reality que hace 25 años dio origen a Bandana, la nueva edición no conseguiría cautivar al público como se esperaba. Tras varias jornadas con números por debajo de lo previsto, este lunes trascendió que Telefe podría tomar una drástica decisión sobre el programa.

El ciclo conducido por Nico Vázquez comenzó con un fuerte debut, pero luego sus mediciones fueron bajando. El 31 de agosto alcanzó 9,6 puntos y el miércoles 2 de septiembre marcó 7 puntos, aunque el jueves 3 volvió a subir a 8,5. En paralelo, "Es Mi Sueño" se mantiene como uno de sus principales rivales y, en algunas jornadas, logró quedar muy cerca del reality de canto.

En medio de este escenario, Paula Varela contó en "Intrusos" (América TV) que en Telefe estarían analizando modificar la ubicación de "Popstars" en la grilla. Según explicó la periodista, una de las alternativas sería trasladarlo a las 19, dejando libre el espacio nocturno que actualmente ocupa. La información, por ahora, no fue confirmada por el canal.

La posible modificación estaría relacionada con el rendimiento de "Avenida Brasil", ficción que viene teniendo buenos resultados en las tardes de la señal. La idea sería darle una emisión nocturna a la telenovela y mover "Popstars" a una franja más temprana.

"Popstars" podría cambia de horario.

La versión aparece mientras el formato también quedó envuelto en distintas repercusiones fuera de la pantalla. Los cuestionamientos de algunas participantes sobre la dinámica del certamen y los comentarios de exparticipantes en redes sumaron ruido alrededor de una propuesta que había generado expectativa antes de su estreno.

Por el momento, el cambio de horario es solo una posibilidad mencionada públicamente y no existe confirmación oficial de Telefe ni de la producción. El reality, que continúa con su competencia en pantalla, deberá ahora intentar recuperar audiencia mientras crecen las versiones sobre una eventual modificación de la grilla.