"Popstars" tiene fecha de estreno y llega con cambios en Telefe: ¿Cómo quedarán "Gran Hermano" y "Pasapalabra"?

Después de varios meses de expectativa, "Popstars" ya tiene fecha para volver a la televisión argentina. El reality de talentos debutará el lunes 24 de agosto a las 21.30 por Telefe, con Nico Vázquez como conductor y una propuesta renovada.

La nueva edición tendrá como objetivo encontrar a las mejores voces para formar una banda femenina y contará con figuras reconocidas de la música y el entretenimiento.

Pero su llegada también provocará modificaciones en la programación de la señal, especialmente por la presencia de "Gran Hermano y "Pasapalabra" durante la noche.

Una nueva banda femenina, el gran objetivo de "Popstars"

Esta temporada de "Popstars" tendrá una misión concreta: descubrir a las participantes que puedan convertirse en las integrantes de una nueva banda femenina.

Para evaluar a las concursantes, el programa contará con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos García, reconocido productor musical mexicano.

Los tres serán los encargados de analizar las distintas presentaciones y acompañar el proceso de selección de las participantes que buscarán avanzar dentro de la competencia.

La propuesta volverá a combinar talento, formación y entretenimiento, con la búsqueda de nuevas artistas como eje principal del formato.

Nico Vázquez estará al frente del regreso

El encargado de conducir esta nueva etapa será Nico Vázquez, quien acompañará a las participantes a lo largo de la competencia. Su presencia será uno de los puntos centrales de una edición que busca actualizar el formato y adaptarlo a las nuevas formas de consumo de contenidos.

El estreno también representa una apuesta importante para Telefe, que ubicará al reality musical en un horario estratégico de su programación.

Cómo quedará la programación de Telefe

El desembarco de "Popstars" modificará la estructura de la noche de Telefe. El programa comenzará a las 21.30, por lo que "Pasapalabra" reducirá su presencia en pantalla.

Luego, llegará el turno de "Gran Hermano", que actualmente atraviesa la etapa final de su temporada. El reality comenzará poco después de las 22.30, según la nueva organización de la grilla.

De esta manera, el canal buscará aprovechar el interés que genera el tramo decisivo del clásico reality y, al mismo tiempo, instalar a "Popstars" como una de sus principales propuestas de entretenimiento.

Una fuerte apuesta por el streaming

La nueva edición no quedará limitada a la pantalla de Telefe. El programa también tendrá presencia en el entorno digital. "Popstars" se podrá seguir de manera simultánea a través de Disney+, lo que permitirá acceder a la emisión desde la plataforma. Además, los episodios permanecerán disponibles durante 24 horas después de su debut.

Esta estrategia apunta a ampliar las posibilidades para seguir el reality y acompañar el consumo tradicional de televisión con una alternativa de streaming.

Martín Cirio tendrá un papel especial

Una de las novedades de esta edición será la participación de Martín Cirio, quien se incorporará al programa con una función vinculada directamente al proceso de formación de las concursantes.

Cirio será coach de las participantes, acompañándolas durante las distintas etapas de preparación.

Pero su tarea no terminará allí. También realizará reacciones sobre lo que suceda en el reality, sumando contenido pensado especialmente para el entorno digital.

Su incorporación representa uno de los cruces más fuertes entre la televisión y el universo de los creadores de contenido.

El equipo que acompañará a "Popstars" en redes

La estrategia digital tendrá además a otras figuras conocidas de las redes sociales. Sofi Gonet, Juli Poggio y Valen Rizzuti estarán vinculadas al soporte de los distintos canales digitales del programa.

El objetivo será ampliar la experiencia más allá de la emisión televisiva y generar contenido alrededor de las participantes, sus presentaciones y todo lo que ocurra durante la competencia.

De esta manera, "Popstars" buscará tener presencia tanto en la televisión como en las plataformas y las redes sociales.

Un regreso en un momento clave para Telefe

El estreno llega mientras "Gran Hermano" atraviesa la recta final, por lo que la señal decidió reorganizar su horario nocturno para darle espacio al nuevo reality.

La fórmula combinará la búsqueda de nuevos talentos con un jurado integrado por artistas y profesionales de la industria musical, una conducción a cargo de Nico Vázquez y una estrategia digital que tendrá un peso importante durante toda la propuesta.

Al mismo tiempo, el cambio en la grilla reducirá la presencia de "Pasapalabra" y trasladará el comienzo de "Gran Hermano" para después de las 22.30.

Así, Telefe prepara una noche con tres formatos que tendrán que encontrar su lugar dentro de una programación renovada. El primer paso será el lunes 24 de agosto a las 21.30, cuando "Popstars" vuelva finalmente a la pantalla con la misión de descubrir a las próximas integrantes de una banda femenina.