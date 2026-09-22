"Popstars": vuelven los jurados y coaches históricos después de 25 años

Luego de la visita de las Bandana, "Popstars" se prepara para un programa especial por la pantalla de Telefe. Este martes a las 21:30 horas, volverán los jurados y coaches de la primera edición emitida en 2001. Se trata de Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Marcelo Iripino, quienes se unirán a Vir Módica y Fernando López Rossi, actuales coaches del formato.

El reality musical, que conduce Nico Vázquez y busca formar la próxima banda pop femenina, le rinde homenaje a sus raíces invitando a quienes formaron parte de la primera y segunda temporada.

El jueves pasado, Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi sorprendieron a las participantes durante los ensayos y las inspiraron para las interpretaciones de sus hits que tuvieron que realizar después para pasar a la siguiente ronda.

Vuelven los jurados y coaches históricos a "Popstars".

¿Quiénes visitarán "Popstars" este martes? Pablo Ramírez, uno de los jurados más estrictos y recordados del formato; Magalí Bachor, cantante, productora musical y coach vocal, rol que ahora ocupa Vir Módica; y Marcelo Iripino, reconocido coreógrafo a cargo de los bailes y las puestas en escena.

En ese marco, las 29 concursantes en carrera tendrán como misión cantar los grandes hits del 2001. El objetivo, como siempre, será cautivar al jurado de Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García para avanzar a la siguiente etapa.