Por qué Gime Accardi no estuvo en la despedida de Lali Espósito: la palabra de Mery del Cerro

A poco de la despedida de soltera de Lali Espósito, Mery del Cerro le puso la cara a las preguntas en torno a la ausencia de Gimena Accardi. El festejo especial que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, de cara a la boda de la artista con Pedro Rosemblat, y contó con la presencia de Cande Vetrano. Sin embargo, la actriz que supo formar parte del grupo de amigas no estuvo allí, lo que encendió los rumores de un posible quiebre en el vínculo.

Las cuatro famosas se conocieron trabajando juntas en "Casi Ángeles" y desde ese entonces formaron una amistad que parecía inquebrantable. Por eso, la ausencia de Accardi llamó particularmente la atención y la asociaron con Vetrano, con quien las cosas no estarían nada bien desde hace un tiempo.

Abordada por el móvil de "LAM" (América TV), Mery del Cerro fue consultada al respecto. "¿Faltó alguna amiga o estuvieron las que tenían que estar?", le preguntó el cronista a la intérprete de la obra teatral "Charlie y la Fábrica de Chocolate".

Lejos de dar una respuesta que encienda la polémica, la actriz explicó con tono ameno: "Se armó un grupo. Lali tiene un millón de amigas. Se van haciendo mini despedidas".

Mery del Cerro y Cande Vetrano con Lali Espósito en su despedida de soltera.

"Nos llamó la atención que no estuvo Gime Accardi en la despedida", insistió el notero de Ángel de Brito. La frase hizo referencia a los viajes, cumpleaños y vacaciones que hasta hace poco tiempo compartían juntas las cuatro juntas, incluyendo a Cande Vetrano.

Ante ese comentario, Mery del Cerro sostuvo: "Te puedo nombrar un montón que no estuvieron de nuestro grupo de Casi Ángeles, somos miles. No estábamos solamente Lali, Cande y yo, también había dos amigas que laburan con ella".

La despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil.

"Un montón de amigas que no estuvieron en la despedida son parte de nuestro grupo", aclaró Del Cerro, quien dio por cerrado el tema con astucia y salió bien parada de una situación embarazosa.



