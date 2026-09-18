Primer parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación: "Presenta un cuadro compatible con neumopatía..."

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei durante la tarde de este viernes 18 de septiembre. Dada la preocupación nacional por su salud, desde el hospital difundieron un nuevo parte médico que explica los motivos de la nueva internación de la conductora.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", informaron desde la institución. Por último, indicaron que "de no mediar cambios", se emitirá un nuevo parte el día lunes.

La noticia generó una profunda preocupación entre sus seguidores, colegas y el mundo del espectáculo, que siguen de cerca la evolución de la diva. La conductora de 99 años había recibido el alta el domingo pasado tras haber atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

En ese momento, el parte médico indicaba que continuaría su recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible. La familia de Legrand había agradecido al sanatorio por el cuidado y destacado "el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana" del personal.

La primera internación de la diva se produjo el lunes 7 de septiembre, cuando se sometió a estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, los médicos decidieron dejarla bajo observación por precaución y para completar los análisis.

A pesar de haber recibido el alta, Legrand no había vuelto a conducir su programa. Este viernes, su nieta Juana Viale grabó la emisión del sábado con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.

Fuentes cercanas a la conductora habían confirmado que se estaba "recuperando muy bien", aunque continuaba con tos, razón por la cual sus médicos seguían su cuadro de cerca.

La nueva internación por neumopatía obliga a extremar los cuidados y a mantenerla bajo observación médica. La diva, que cumplirá 100 años el próximo 23 de febrero, atraviesa un momento delicado de salud y su entorno pide prudencia y respeto por su privacidad. La expectativa está puesta en el parte que se difundirá el lunes, donde se conocerán más detalles sobre su evolución.