Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado de violencia por su hijo

En las últimas horas, Darío Giordano quedó en el centro de la polémica luego de que su hijo Valentín, fruto de su relación con Romina Yan, lo denunciara por violencia. De acuerdo al joven, habría sufrido un "infierno" tras la muerte de su madre. Así, el testimonio del piloto generó repercusiones y sacó a la luz una etapa familiar que hasta ahora había permanecido lejos de la exposición pública.

A diferencia de su expareja, Giordano desarrolló su carrera detrás de cámaras y evitó convertirse en una figura mediática. Como productor televisivo, estuvo vinculado a ficciones como "Provócame" y "Kachorra". Sin embargo, su nombre quedó asociado principalmente a su historia con la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

La pareja se casó el 27 de noviembre de 1998 y tuvo tres hijos: Franco, nacido en 2000; Valentín, en 2002; y Azul, en 2006. La familia atravesó un golpe devastador el 28 de septiembre de 2010, cuando Romina murió a los 36 años tras sufrir una descompensación cardíaca. Desde entonces, Giordano quedó a cargo de los chicos, con el acompañamiento de sus abuelos maternos.

El conflicto volvió a tomar notoriedad tras una entrevista de Valentín con la periodista Tatiana Schapiro, en la que describió situaciones de maltrato que, según aseguró, sufrió durante su niñez. Al recordar aquellos episodios, el joven explicó: "Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa". Sus palabras expusieron una realidad que, de acuerdo con su relato, mantuvo en silencio durante años.

Romina Yan junto a sus tres hijos.

La declaración también puso el foco en la difícil situación que atravesaron los hermanos después de perder a su mamá. Valentín contó que su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue una figura clave para salir de aquel contexto. Hasta el momento, Giordano no se expresó públicamente sobre las acusaciones.