Quién es Fran Liotta, el rugbier de 27 años que fue el tercero en discordia en la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada: "Él es muy conocido..."

Lourdes Sánchez confirmó su separación del Chato Prada, con quien estuvo en pareja durante 16 años y tiene un hijo. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en "LAM", quien además contó detalles sobre la crisis que atravesaba la pareja. En medio del revuelo, apareció un nombre nuevo: el de Fran Liotta, un rugbier de 27 años.

De Brito aseguró que el Chato descubrió hace un par de meses la presunta infidelidad de la bailarina. Según el periodista, el hombre con quien ella inició un vínculo es Fran Liotta, un joven rugbier vinculado al mundo empresarial de Corrientes. Tras la repercusión de la noticia, Lourdes rompió el silencio con un mensaje para el conductor y contó cómo vivía la crisis puertas adentro.

Francisco Liotta Hernández, conocido como Fran Liotta, tiene 27 años, es oriundo de Corrientes y combina los negocios con el rugby. Su nombre empezó a sonar con fuerza en las últimas horas, cuando De Brito lo presentó en "LAM": "Es este chico de 27 años, rugbier, uno de los dueños del Marriott de Corrientes. De hecho, viven en el mismo edificio, en departamentos distintos, pero en el mismo edificio", afirmó el conductor.

En lo empresarial, su nombre aparece ligado al desarrollo del Hotel Marriott de Corrientes, y otras publicaciones lo describen como inversor inmobiliario del proyecto. En lo deportivo, se formó en el club CURNE y llegó a integrar selecciones de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). Sobre su perfil, De Brito fue directo: "Él es muy conocido, fachero, mucha guita. El Chato descubrió la infidelidad hace un par de meses", sostuvo.

El nombre del momento: Fran Liotta, en medio de la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

El vínculo nació en Corrientes, provincia a la que Lourdes se mudó por trabajo: hoy dirige el Instituto de Cultura de la capital correntina, cargo que asumió tras su paso por el Teatro Juan de Vera. Según De Brito, el primer acercamiento fue cuando Liotta le mostró el departamento donde vive ella, en el mismo edificio que él. Y sobre el tiempo de relación, cerró: "Y acá está, hace un par de meses que está saliendo con él, lo descubrió ahora hace un tiempito".

Lourdes, por su parte, se comunicó con el conductor después de que la noticia trascendiera y dejó en claro que, desde su mirada, el quiebre venía de mucho antes. "Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía", fue el mensaje de la bailarina, según el relato del periodista.

En cuanto al Chato Prada, De Brito contó que se reunió con el productor y lo encontró muy afectado por el final de la pareja. Además, recordó que los rumores no eran nuevos y que siempre habían sido negados por los dos: "Siempre hubo muchos rumores, siempre ambos lo desmintieron. Desde que ella se fue a Corrientes", señaló el conductor, en referencia a la mudanza de la bailarina.