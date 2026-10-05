Quién fue el primer eliminado de "MasterChef Celebrity"

La primera semana de "MasterChef Celebrity" tuvo de todo: momentos divertidos, tensión, accidentes y hasta un eliminado. Después de varios desafíos, los participantes llegaron a una última prueba y uno de ellos debió abandonar la competencia.

La gala tuvo como duelo recrear la milanesa con hueso y los fideos negros que llevaron a Ian Lucas a consagrarse en la edición anterior. El campeón visitó las cocinas para acompañar a los concursantes y al jurado en una noche que combinó exigencia y emoción.

Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi fueron los primeros en asegurarse la continuidad con las preparaciones más destacadas. Luego, Nazareno Casero, Marta Fort, Luck Ra, Pablo Migliore y Grego Rosello también lograron superar la prueba. "Piensen en que pueden mejorar, pero vale, nos vemos en la próxima semana", les dijo Damián Betular.

La definición quedó entre Pachu Peña, Diego Ramos y Alejandro Lerner. "No están acá por ser los mejores platos. Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche", anunció Germán Martitegui. La propuesta de Pachu, bautizada "Mila Clown", fue la que recibió las críticas más duras.

Pachu Peña es el primer eliminado de "MasterChef Celebrity". (Foto: Captura Youtube).

El humorista presentó una milanesa con forma de payaso, pero el resultado tuvo varios inconvenientes. Betular encontró un fragmento de film adherido a la carne y fue contundente: "Eso es contaminación física". Además, señaló que parte del supuesto queso era grasa cruda. "No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor", sentenció.

El puré tampoco convenció al jurado y Martitegui fue todavía más severo con la preparación. "Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más", lanzó. Maru Botana resumió el momento con una frase: "Noche complicada, Pachu". Finalmente, la decisión fue tomada y Martitegui confirmó: "El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de ‘MasterChef Celebrity' es Pachu Peña".

La despedida estuvo cargada de emoción. El ex "Videomatch" agradeció el trato recibido durante su breve paso por el programa y aceptó la posibilidad de regresar en un repechaje. "La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien", expresó. Maru Botana destacó que extrañarán su humor y su risa. Antes de irse, el actor dejó su tradicional frase: "Recuerden, un día sin risas es un día perdido", y abandonó el estudio entre lágrimas y aplausos.

La salida de Pachu, además, ya se había filtrado una semana antes del estreno. Sin darse cuenta, el humorista le había adelantado a la prensa que a mediados de octubre viajaría a España para realizar una gira con su show. Esa agenda hacía imposible su presencia en las grabaciones diarias del reality y, según trascendió, habría "arreglado" con la producción una participación breve en el certamen, algo que ya ocurrió en temporadas anteriores.