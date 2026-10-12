"MasterChef Celebrity": quién fue el segundo eliminado tras un desafío cargado de tensión

Paula Trapani quedó eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) durante la segunda gala de eliminación del reality de cocina. La periodista presentó un risotto rojo con calamares, pero los problemas de cocción de ambos ingredientes fueron determinantes para que el jurado decidiera su salida.

El desafío reunió a 12 participantes, que tuvieron 60 minutos para preparar un plato con arroz y calamares, sin posibilidad de utilizar el mercado. Antes de comenzar, Damián Betular les enseñó a limpiar y cortar el molusco, una de las principales dificultades de la prueba.

Trapani llegó a la instancia decisiva junto a Mike Amigorena, Pablo Giralt y Hernán Coronel, de Mala Fama. Finalmente, la definición quedó entre la periodista y el actor, quien logró continuar en el certamen.

Al evaluar el plato de Trapani, Betular fue contundente: "Faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar". Por su parte, Germán Martitegui describió la preparación con una frase que resumió las fallas del plato: "Fue casi del mar a la mesa".

Tras escuchar el veredicto, la periodista reconoció su tristeza por abandonar el programa. "Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia", expresó.

De esta manera, Paula Trapani se convirtió en la segunda eliminada de la temporada, luego de la salida de Pachu Peña en la primera gala.