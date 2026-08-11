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Quién se fue de "Gran Hermano" este lunes 10 de agosto

Una nueva gala de eliminación dejó a uno de los participantes fuera de la competencia y definió un hecho histórico para el reality de Telefe. Leé todos los detalles, en la nota.

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Con la final de "Gran Hermano: Generación Dorada" a la vuelta de la esquina, los participantes hacen lo imposible para seguir en carrera. Así las cosas, este lunes se vivió una nueva gala de eliminación y uno de los concursantes debió abandonar la casa de Telefe por decisión del público.

Esta semana, la placa había quedado conformada por Alejandra Majluf, Sol Abraham, Matías Hanssen, Jennifer "Pincoya" Torres y Juan "Juanicar" Caruso. Sin embargo, este último debió salir de la lista por el estado de salud de su mamá y su lugar fue ocupado por Yanina Zilli.

Tal como lo adelantaron las encuestas en redes, la definición quedó entre Hanssen y Sol. Antes de conocer el resultado, Santiago del Moro les pidió a los jugadores que se ubicaran junto a la persona que querían que continuara en el reality. Yipio, Luana, Charlotte y Tamara Paganini respaldaron a Matías, mientras que Pincoya, Zilli, Majluf y Mariela Prieto acompañaron a Abraham.

Finalmente el público se inclinó por el joven para que abandone la casa. De esta manera, el participante se convirtió así en el último hombre en abandonar la competencia y la edición tendrá una final inédita, con todas las integrantes mujeres.

Hanssen quedó eliminado de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).
Hanssen quedó eliminado de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Tras escuchar la decisión de los espectadores, Hanssen se despidió de sus compañeras y dejó un último mensaje antes de abandonar la casa: "Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible".

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