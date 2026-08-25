Quién se fue de "Gran Hermano" este lunes 24 de agosto

En una noche caliente para la pantalla de Telefe por el estreno de "Popstars", este lunes 24 de agosto también se llevó adelante una de las últimas galas de "Gran Hermano: Generación Dorada" antes de la gran final. Pese a los distintos pronósticos que circulaban en las redes sociales, el público tuvo la última palabra y una de las participantes debió abandonar la casa.

La placa estaba integrada por Solange "Sol" Abraham, Mariela Pietro, Pincoya, Yisela "Yipio" Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini. Cada una de ellas competía junto a un exparticipante que la acompañaba: Tomy Riguera, Campanita, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Danelik y Nazareno Pompei, respectivamente.

La primera salvada de la noche fue Luana, quien recibió apenas el 0,1% de los votos negativos. "¡Gracias gente! Los amo...", celebró la mediática al conocer la decisión de los televidentes. Después quedaron fuera de peligro Mariela, Pincoya y Yipio, dejando una definición de alto voltaje.

Así, el mano a mano final quedó entre Sol y Tamara, dos de las grandes protagonistas de esta edición. Finalmente, el público tomó su decisión y Paganini fue eliminada de "Gran Hermano", por lo que debió abandonar la casa junto a Nazareno.

"Gente, fue un placer... Big, esta historia no termina, vos sabés... ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado ¡Chau!", expresó Tamara, de buen humor, antes de despedirse. La exbailarina, que también participó de la primera edición del reality en 2001, había ingresado a mitad de esta competencia y permaneció 148 días dentro de la casa.