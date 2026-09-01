Quién se fue de "Gran Hermano" este lunes 31 de agosto

Después de las distintas predicciones que circularon a partir de las encuestas en redes, este lunes 31 de agosto el público tuvo la última palabra en "Gran Hermano Generación Dorada". Una participante debió abandonar la casa en una gala decisiva que dejó el camino cada vez más cerca de la final.

Tal como anticipaban los sondeos, el mano a mano quedó definido entre Jennifer "Pincoya" Galvarini Torres y Yisela "Yipio" Pintos. Las jugadoras habían mantenido una relación cordial durante gran parte del reality, pero en los últimos días protagonizaron varios cruces que terminaron quebrando su vínculo.

Finalmente, Pincoya fue eliminada por decisión del público. La chilena obtuvo el 58,1% de los votos negativos, mientras que Yipio alcanzó el 41,9% y logró continuar en competencia. De esta manera, Torres quedó afuera en la 28° gala, después de pasar 189 días dentro de la casa.

La tensión entre ambas había aumentado en las últimas jornadas. Yipio señaló a Solange Gómez Abraham como una de las responsables del distanciamiento, mientras que Pincoya cuestionó que su compañera no la hubiera respaldado durante el conflicto que terminó con la expulsión de Steffany "Campanita" Pereira. Aun así, durante la gala, Pintos tuvo palabras de reconocimiento para su rival.

Yipio y Pincoya se enfrentaron en "GH". (Foto: Captura Telefe).

La noche también quedó marcada por un récord para el programa. Santiago del Moro informó que la votación superó los 13 millones de sufragios, una cifra histórica para una instancia de eliminación que no corresponde a la final.

Con la salida de Pincoya, ya quedaron definidas las seis finalistas: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Mariela Prieto, Solange Gómez Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Yanina Zilli. Ahora comenzó la placa final positiva, donde el público elegirá quién merece quedarse con el título.

El conductor explicó que la primera definición será este miércoles. La participante que reúna menos votos positivos deberá abandonar la competencia y, desde entonces, habrá galas los lunes y miércoles hasta conocer a la ganadora. "Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos", anunció Del Moro.