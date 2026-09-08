Quien se fue de "Gran Hermano" este lunes 7 de septiembre

A una semana de la final de "Gran Hermano: Generación Dorada", este lunes se llevó a cabo la última gala de eliminación de la edición. Después de una intensa definición entre Yanina Zilli y Charlotte Caniggia, una de las participantes debió abandonar la casa y quedó afuera de la carrera por el premio.

La última placa de eliminación quedó conformada por cinco participantes: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham, Yanina Zilli y Yipio. A través del voto positivo de los espectadores, todas buscaban conseguir el respaldo necesario para avanzar a la gran final.

Durante la emisión, Santiago del Moro fue comunicando de manera aleatoria quiénes seguían en competencia, aunque sin dar a conocer los porcentajes. Yipio fue la primera en quedar a salvo, seguida por Luana y Sol. Así, todo quedó reducido a las otras dos concursantes.

Finalmente, Charlotte y Yanina protagonizaron el mano a mano que definió la jornada. El público eligió a la participante que continuaría en el programa y, de esta manera, Zilli tuvo que despedirse luego de más de seis meses de permanencia en la casa.

Al conocer el resultado, la exvedette se mostró emocionada y agradeció la experiencia vivida. "Chau a esta casa que me dio cosas hermosas. Gracias por darme esta hermosa oportunidad. Gracias por los seis meses y medio que pasé acá. Me siento ganadora, di lo mejor de mí", expresó antes de saludar a sus compañeros.

"Fue un honor estar en esta casa, que voy a extrañar mucho", agregó. Como cierre de su paso por el reality, repitió su clásico "¡Jugando, jugando!" y cantó "Flowers", de Miley Cyrus. Con su salida, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio quedaron como las cuatro finalistas que se enfrentarán por el premio mayor.