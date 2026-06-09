Quién se fue de "Gran Hermano" este lunes 8 de junio
Después de una gala cargada de tensión, el público tomó una decisión contundente y definió una nueva salida en la casa más famosa del país. Leé los detalles, en la nota.
Después de horas de preocupación por la salida de Tamara Paganini para recibir atención médica, este lunes 8 de junio los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" afrontaron una nueva gala de eliminación. En una definición cargada de tensión, Franco Zunino y Brian Sarmiento quedaron cara a cara en un explosivo versus que mantuvo en vilo a toda la casa.
La definición comenzó con varias salvaciones consecutivas el domingo. Matías Hanssen fue el primero en salir de peligro con apenas el 0,5% de los votos. Luego llegó el turno de Juani Car, que obtuvo el 2,4% y celebró su continuidad con una provocadora actitud dirigida a algunos de sus rivales dentro del reality de Telefe.
Más tarde, Yipio también aseguró su permanencia al recibir el 3,7%. De esa manera, la placa quedó reducida al enfrentamiento que muchos esperaban: Franco Zunino y Brian. Lo que alguna vez fue una alianza terminó convertido en una de las rivalidades más fuertes de la casa.
Antes de anunciar el resultado, Santiago del Moro les pidió a los concursantes que se ubicaran junto al participante que deseaban que continuara en carrera. La decisión de Yanina Zilli llamó especialmente la atención, ya que eligió respaldar a Zunino y dejó atrás a quien había sido uno de sus principales compañeros durante gran parte de la edición.
Tras varios segundos de tensión, Santiago del Moro anunció la salida de Brian Sarmiento, quien sorprendió a todos con un discurso conciliador. "No se tomen las cosas de manera personal, que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad", expresó frente a sus compañeros.
Antes de cruzar la puerta por última vez, Sarmiento explicó cuáles eran sus objetivos al ingresar al reality. "Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas, necesito estar con mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina", manifestó.
Luego se conocieron los números finales: Zunino recibió el 10,7% de los votos negativos, mientras que Brian alcanzó un contundente 89,3%, el porcentaje más alto de la temporada.