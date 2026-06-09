Quién se fue de "Gran Hermano" este lunes 8 de junio

Después de horas de preocupación por la salida de Tamara Paganini para recibir atención médica, este lunes 8 de junio los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" afrontaron una nueva gala de eliminación. En una definición cargada de tensión, Franco Zunino y Brian Sarmiento quedaron cara a cara en un explosivo versus que mantuvo en vilo a toda la casa.

La definición comenzó con varias salvaciones consecutivas el domingo. Matías Hanssen fue el primero en salir de peligro con apenas el 0,5% de los votos. Luego llegó el turno de Juani Car, que obtuvo el 2,4% y celebró su continuidad con una provocadora actitud dirigida a algunos de sus rivales dentro del reality de Telefe.

Más tarde, Yipio también aseguró su permanencia al recibir el 3,7%. De esa manera, la placa quedó reducida al enfrentamiento que muchos esperaban: Franco Zunino y Brian. Lo que alguna vez fue una alianza terminó convertido en una de las rivalidades más fuertes de la casa.

Antes de anunciar el resultado, Santiago del Moro les pidió a los concursantes que se ubicaran junto al participante que deseaban que continuara en carrera. La decisión de Yanina Zilli llamó especialmente la atención, ya que eligió respaldar a Zunino y dejó atrás a quien había sido uno de sus principales compañeros durante gran parte de la edición.

Brian Sarmiento quedó eliminado por segunda vez de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Tras varios segundos de tensión, Santiago del Moro anunció la salida de Brian Sarmiento, quien sorprendió a todos con un discurso conciliador. "No se tomen las cosas de manera personal, que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad", expresó frente a sus compañeros.

Antes de cruzar la puerta por última vez, Sarmiento explicó cuáles eran sus objetivos al ingresar al reality. "Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas, necesito estar con mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina", manifestó.

Luego se conocieron los números finales: Zunino recibió el 10,7% de los votos negativos, mientras que Brian alcanzó un contundente 89,3%, el porcentaje más alto de la temporada.